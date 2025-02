Nova Zelândia vs África do Sul, Série ODI TRI, Atualizações de resultados ao vivo

Nova Zelândia versus África do Sul, Série Tri ODI, Atualizações ao vivo: Depois de aplicar o Paquistão na primeira partida, a Nova Zelândia assumirá a República da África do Sul na segunda partida da Tri-Series ODI em Lahore na segunda-feira. Durante a partida com o Paquistão, a versátil Nova Zelândia Ravindra Rachin Ravindra enfrentou uma lesão aterrorizante na testa, tentando pegar. No entanto, a administração anunciou que a lesão de Rachina é controlada, mas a disponibilidade da partida com a África do Sul não foi confirmada. Falando no primeiro jogo, Glenn Phillips quebrou a Virgem, e Mitchell Santner marcou três gols para ajudar a Nova Zelândia a vencer o Paquistão 78 corridas. (Cartão de resultados ao vivo)

