Novak Djokovic cancela treino antes da semifinal do Aberto da Austrália

Novak Djokovic lutou contra uma lesão na virilha para derrubar Alcaraz.

Novak Djokovic conquistou uma vitória dramática em quatro sets sobre Carlos Alcaraz, duas vezes vencedor de Wimbledon, apesar de uma lesão na virilha. O sérvio começou com o pé errado, perdendo o primeiro set e até optando por um intervalo médico. Ele voltou do vestiário com grave lesão na coxa esquerda, mas conseguiu derrotar o espanhol e se classificar para sua 50ª semifinal de Grand Slam.

“Vou tentar fazer tudo o que puder com minha equipe de recuperação, com meu fisioterapeuta, hoje, amanhã, nos próximos dias. Provavelmente vou faltar ao treino amanhã. Vou ver se daqui a dois dias vou treinar ou não”, disse.

“Vou levar isso dia após dia. Agora é realmente uma questão de recuperação. Estou preocupado. Eu sou, para ser honesto, fisicamente. Mas se conseguir estar bem fisicamente, penso que mental e emocionalmente estarei o mais motivado possível”, disse o jogador de 37 anos após a vitória, admitindo que a situação continua desafiadora.

Depois de faltar ao treino de quarta-feira, o dez vezes campeão do Aberto da Austrália optou por não treinar na quinta-feira, apenas um dia antes do confronto da semifinal. Isso significa que ele irá para a partida contra Alexander Zverev sem nenhum treinamento em quadra desde a batalha nas quartas de final com Carlos Alcaraz.

Conhecido por sua abordagem disciplinada nos treinos, a decisão de Djokovic de pular o treino antes de uma partida tão crítica destaca a gravidade do problema.

Leia também: Prognóstico, dicas de apostas e probabilidades de Novak Djokovic x Alexander Zverev, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

O jogador de 37 anos também admitiu que a lesão foi semelhante à que sofreu em 2023, quando jogou com uma ruptura no tendão da coxa. Naquela ocasião, ele conquistou seu décimo título do Aberto da Austrália e mais tarde foi revelado que ele teve uma ruptura de três centímetros no tendão da coxa.

Apesar das preocupações, Djokovic espera se recuperar a tempo, já que está em jogo o 25º triunfo recorde do Grand Slam. O sérvio nunca falhou nas finais do Aberto da Austrália até agora, e derrotar Zverev o deixaria mais perto de outro troféu em Melbourne Park.

O 25 vezes campeão do Grand Slam venceu o alemão por 8-4 no confronto direto. Uma vitória resultaria em um confronto direto com o vencedor da outra semifinal entre o atual campeão Jannik Sinner e Ben Shelton.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama