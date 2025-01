Novak Djokovic condena ‘violência’ contra manifestantes na Sérvia

A estrela do tênis Novak Djokovic estendeu seu apoio a milhares de pessoas que protestavam contra o governo na Sérvia no domingo e condenou a “violência” contra seus compatriotas. Djokovic, falando em entrevista coletiva em Melbourne, onde participa do Aberto da Austrália, disse que não pode “fingir que nada está acontecendo”. “Meu apoio vai para os jovens, estudantes e todos de quem depende o futuro do nosso país”, disse Djokovic após a classificação para as quartas de final do torneio. A Sérvia foi abalada por uma onda de protestos estudantis depois que um telhado desabou em uma estação de trem na cidade de Novi Sad, no norte do país, em 1º de novembro, matando 15 pessoas.

Treze pessoas foram acusadas em conexão com o caso, incluindo o ex-Ministro dos Transportes.

“Não posso fingir que nada está a acontecer (na Sérvia) e é claro que estas coisas me afectam”, acrescentou o jogador de 37 anos.

Djokovic é um ídolo nacional para muitos sérvios depois de uma carreira que o viu ganhar um recorde de 24 títulos de Grand Slam, bem como o ouro olímpico em Paris em 2024.

Referiu-se em particular ao incidente em que um estudante foi atropelado por um carro enquanto bloqueava um cruzamento em Belgrado, na quinta-feira.

“Infelizmente esta não é a única situação de violência contra estudantes e jovens. Isto é um grande fracasso para nós como sociedade, para a sociedade sérvia em geral”, acrescentou Djokovic.

“Gostaria que os meus filhos crescessem na Sérvia. “Gostaria que os jovens que foram para o estrangeiro regressassem à Sérvia e vivessem na Sérvia.”

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)