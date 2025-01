Novak Djokovic critica duramente a emissora do Aberto da Austrália "Comentários ofensivos"Pula a entrevista

O dez vezes campeão Novak Djokovic quebrou o silêncio depois de se recusar a dar sua habitual entrevista em quadra após a vitória de domingo nas oitavas de final. Djokovic derrotou o tcheco Jiri Lehecka em dois sets (6-3, 6-4, 7-6) para garantir uma partida emocionante nas quartas de final contra o terceiro cabeça-de-chave Carlos Alcaraz. Djokovic recorreu às redes sociais para esclarecer a sua recusa em dar uma entrevista pós-jogo, acusando um “conhecido jornalista desportivo” de insultar a ele e aos fãs sérvios durante uma transmissão ao vivo no Canal 9, a emissora oficial do Aberto da Austrália. .

Djokovic disse que continuará evitando falar com o Canal 9 até que o jornalista e o canal peçam desculpas a ele e aos fãs sérvios.

“Um jornalista que trabalha para o Canal 9 na Austrália zombou dos fãs sérvios e fez comentários ofensivos e insultuosos contra mim. Desde então, ele optou por não emitir nenhum pedido público de desculpas. O Canal 9 também não fez isso. Como essas são as emissoras oficiais, decidi não dar entrevistas ao Canal 9”, disse Djokovic, que disputa seu décimo primeiro título no Aberto da Austrália, em uma mensagem de vídeo no X.

Algumas palavras sobre o que aconteceu na quadra. pic.twitter.com/jRof2npiwH -Novak Djokovic (@DjokerNole) 19 de janeiro de 2025

Djokovic também pediu desculpas à lenda do tênis norte-americana Jim Courier, que estava programado para entrevistá-lo em nome do Canal 9, descrevendo a situação como “estranha”.

“Não tenho nada contra Jim Courier ou o público australiano. A situação de hoje na quadra foi muito estranha para mim. É uma pena que decidi falar algo para o público, mas obviamente não houve tempo e lugar ou situação para eu explicar o que estou fazendo agora, deixo para o Canal 9 lidar com isso da maneira que acharem melhor . Isso é tudo”, acrescentou.

Djokovic, que busca seu recorde de 25º torneio importante, precisou de duas horas e 39 minutos para selar a vitória sobre o jogador tcheco na Rod Laver Arena. Com esta vitória, o campeão sérvio igualou o recorde da lenda suíça Roger Federer, que chegou às quartas de final do individual masculino em quadra dura em 15 ocasiões.

O sérvio quer se tornar o jogador mais velho da era Open a ganhar um título de Grand Slam, recorde atualmente detido por Ken Rosewall, que venceu o Aberto da Austrália em 1972 aos 37 anos e 62 dias. Ao final dessas duas semanas em Melbourne, Djokovic completará 37 anos e 249 dias.

