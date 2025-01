Novak Djokovic enfrentará Alexander Zverev nas semifinais em busca do 25º título de Grand Slam

Novak Djokovic joga seu corpo doente de 37 anos nas semifinais do Aberto da Austrália contra Alexander Zverev na sexta-feira, enquanto o atual campeão Jannik Sinner enfrenta Ben Shelton. Djokovic e o alemão número dois do mundo, Zverev, serão os primeiros a jogar às 14h30 (03h30 GMT) na Rod Laver Arena, enquanto o campeão sérvio se aproxima do 25º título recorde de Grand Slam. Djokovic voltou no tempo ao derrotar Carlos Alcaraz, de 21 anos, em quatro sets nas quartas de final em Melbourne. Porém, após uma pausa médica, sua perna esquerda foi enfaixada e ele precisou de analgésicos para a luta.

“Estou preocupado. Honestamente, sou físico”, disse Djokovic, 10 vezes campeão em Melbourne Park.

“Mas se de alguma forma eu conseguir ficar em boa forma física, acho que estarei mental e emocionalmente motivado tanto quanto possível.”

Djokovic se beneficiará de dois dias completos de recuperação da partida de terça-feira e poucos apostarão contra ele, apesar dos membros doloridos.

Zverev, de 27 anos, está entrando nas semifinais pelo segundo ano consecutivo e, após uma década de tentativas, está focado em finalmente vencer um Grand Slam.

No ano passado, na mesma fase, ele colidiu com Daniil Medvedev em cinco sets enquanto vencia por 2 a 0, e é compreensivelmente cauteloso com Djokovic, mesmo que ele esteja lutando contra uma lesão.

“Vou me preparar para uma partida muito intensa e de alto nível”, disse ele.

Djokovic e Zverev já se enfrentaram 12 vezes, com o sérvio vencendo oito delas, incluindo as quartas de final em Melbourne em 2021.

Eles se enfrentaram pela última vez em 2023, em Cincinnati, e Djokovic saiu vitorioso novamente em dois sets muito disputados.

O italiano número um do mundo, Sinner, entra no confronto como grande favorito depois de uma impressionante vitória em dois sets sobre Alex de Minaur nas quartas-de-final.

No entanto, ele terá que domar o saque dinâmico de Shelton desde o 21º lugar.

“Um dos maiores serviços que temos na rota. Ele é um jogador muito agressivo e versátil. Ele pode marcar a rede. Ele pode ficar para trás”, disse Sinner sobre o americano, que está em sua segunda semifinal em um torneio importante.

Em 2023, ele chegou às semifinais do Aberto dos Estados Unidos.

“É uma partida difícil para nós dois”, acrescentou Sinner.

“Nós nos conhecemos um pouco melhor agora. Tivemos alguns jogos difíceis no ano passado, então vamos ver o que vem pela frente.”

Sinner venceu quatro dos cinco jogos até agora, ressaltando a escala da tarefa que Shelton enfrenta, que tem 22 anos e é um ano mais novo.

“Estou realmente ansioso por isso”, disse Shelton.

“Acho que sempre que você tem a oportunidade de enfrentar os melhores do mundo, é uma grande oportunidade de melhorar seu jogo e ver onde você está, e é isso que sexta-feira será para mim.”

