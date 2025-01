Novak Djokovic junta-se a Roger Federer na lista de elite; torna-se o segundo jogador a alcançar este recorde de Grand Slam

O sérvio Novak Djokovic tem um impressionante 10-0 na final do Aberto da Austrália.

Foi uma semana recorde no Aberto da Austrália de 2025, com o primeiro Grand Slam da temporada entrando em sua segunda semana. O sorteio masculino de Melbourne produziu alguns números interessantes.

Alexander Zverev empatou com Tommy Haas (105) no segundo maior número de vitórias individuais masculinas no Grand Slam entre os alemães na Era Aberta, atrás de Boris Becker (153). Carlos Alcaraz (64) é o segundo melhor jogador com mais vitórias em Grand Slam em 75 partidas, depois de John McEnroe (65). Jannik Sinner, ao conquistar sua 64ª vitória em partidas de simples em eventos do Grand Slam, fica atrás apenas de Fabio Fognini (71) entre os italianos na Era Aberta.

Novak Djokovic irrompeu na festa com alguns discos de sua autoria. Ao derrotar Jamie Faria na segunda rodada, ele se tornou o segundo jogador da Era Aberta a alcançar 150 vitórias no Grand Slam após completar 30 anos. Serena Williams é a outra. Djokovic também fará sua 433ª participação em uma partida de Grand Slam quando enfrentar Carlos Alcaraz por uma vaga nas semifinais.

Depois de derrotar o adolescente tcheco Jiri Lehecka na quarta rodada, Djokovic se juntou a Roger Federer para chegar às quartas de final de pelo menos um evento de Grand Slam por 20 temporadas consecutivas.

Alcaraz persegue um Grand Slam de calendário. No dia 26 de janeiro, data da final do individual masculino, o espanhol completará 21 anos e 266 dias. Se conseguir isso, será o jogador masculino mais jovem de todos os tempos a conquistar o Grand Slam da carreira.

Apenas cinco outros homens venceram o Slam da carreira: Rod Laver, Andre Agassi, Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal.

Djokovic tem 99 vitórias em Melbourne, duas a menos que 100. Ao chegar à rodada do título, Djokovic alcançará o número mágico. E vencer a final será seu 100º título em nível de turnê e um 11º título do Aberto da Austrália, ampliando o recorde. Ela também terá conquistado seu 25º troféu de Grand Slam, um a mais que Margaret Court.

O ex-nº 1 do mundo, atualmente na 7ª posição, retornará aos cinco primeiros se conseguir conquistar o troféu do Aberto da Austrália de 2025.

Com Andy Murray ao seu lado, Djokovic tentará alcançar uma vitória em seu evento favorito e apagar as memórias de uma temporada sem brilho em 2024.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama