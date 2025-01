Novak Djokovic prende in giro gli “esperti”, rivela la risonanza magnetica di un infortunio al tendine del ginocchio

Novak Djokovic ha pubblicato una scansione del tendine del ginocchio sinistro infortunato sui social media domenica mattina, più di 24 ore dopo essere stato fischiato agli Australian Open quando è stato costretto a ritirarsi di un set in semifinale perché ciò che aveva detto nella sua conferenza stampa era stato stravolto . muscolo.

Il 24 volte campione del Grande Slam ha effettuato una risonanza magnetica effettuata sabato su X e scrive: “Ho pensato di lasciarlo qui per tutti gli “esperti” di infortuni sportivi.

Non ha fornito altre informazioni, come la diagnosi esatta che potrebbe aver ricevuto o eventuali tempistiche per il suo recupero.

Ho pensato di lasciarlo qui per tutti gli “esperti” di infortuni sportivi. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB — Novak Djokovic (@DjokerNole) 25 gennaio 2025

Djokovic, 37 anni, si è ritirato dalla partita contro Alexander Zverev dopo aver perso il set di apertura al tie-break venerdì. Dopo aver stretto la mano a Zverev e all’arbitro, Djokovic ha raccolto la sua attrezzatura e si è diretto verso lo spogliatoio.

Alcuni spettatori alla Rod Laver Arena lo hanno deriso. Djokovic ha dato il pollice in alto prima di andarsene.

Durante un’intervista in campo, Zverev ha rimproverato coloro che hanno fischiato Djokovic.

“So che tutti hanno pagato i biglietti e tutti vogliono vedere una grande partita di cinque set”, ha detto Zverev. “Ma bisogna capire che Novak Djokovic è qualcuno che ha dato assolutamente tutto della sua vita a questo sport negli ultimi 20 anni.”

Djokovic si è infortunato alla fine del primo set della sua partita precedente, una vittoria in quattro set contro Carlos Alcaraz nei quarti di finale martedì sera. Ha terminato quella partita con una fasciatura sulla gamba sinistra e ha avuto un infortunio simile all’inizio contro Zverev.

“Ho fatto tutto quello che potevo per gestire lo strappo muscolare che avevo”, ha detto Djokovic nella sua conferenza stampa venerdì. “Verso la fine del primo set, ho iniziato a sentire sempre più dolore. Penso che fosse troppo per me in quel momento. Finale sfortunato, ma ci ho provato.”

In questo rapporto sono state utilizzate informazioni provenienti dall’Associated Press.