Novak Djokovic prepara confronto das quartas de final com Carlos Alcaraz; Aryna Sabalenka entra no Aus Open nas oitavas de final

Novak Djokovic enfrentou Carlos Alcaraz nas quartas de final do Aberto da Austrália no domingo com uma vitória dominante em dois sets, enquanto a número um feminina do mundo, Aryna Sabalenka, emergiu como uma vencedora implacável. O bicampeão Sabalenka estará em rota de colisão com a terceira colocada Coco Gauff na semifinal de Melbourne se ambos vencerem nas oitavas de final. No dia mais quente do torneio até agora, com temperaturas atingindo 34 graus Celsius (93 Fahrenheit), Alcaraz entrou na competição quando o britânico Jack Draper se aposentou devido a lesão.

Djokovic, de 37 anos, manteve sua parte na barganha com uma vitória por 6-3, 6-4, 7-6 (7/4) sobre o 24º cabeça-de-chave Jiri Lehecka, da República Tcheca, em uma partida do horário nobre em Rod Laver Arena.

Djokovic parece estar entrando no torneio como um sinal ameaçador para seus rivais, enquanto tenta conquistar o 11º título recorde em Melbourne e o histórico 25º título de Grand Slam.

Ele perdeu um set em cada uma de suas duas primeiras partidas, mas venceu as duas anteriores em dois sets.

Djokovic e Alcaraz já se enfrentaram sete vezes, com o sérvio vencendo por 4 a 3, incluindo a vitória no último confronto na final das Olimpíadas de Paris.

Mas nunca jogaram no Melbourne Park, onde Djokovic alcançou o seu maior sucesso.

“Quando o vemos jogar, parece que ele é jovem de novo… é inacreditável. Ele está em ótima forma”, disse Alcaraz, que prometeu a si mesmo que faria uma tatuagem de canguru se vencesse o Aberto da Austrália pela primeira vez.

O espanhol de 21 anos, que nunca havia passado das quartas de final em Melbourne, liderava por 7-5 e 6-1 quando Draper desligou.

Draper havia disputado cinco sets em todas as três partidas anteriores, perdendo por 2 a 1, e isso parecia funcionar.

“Eu não queria vencer assim, mas é claro que estou feliz por jogar mais uma quarta-de-final aqui na Austrália”, disse Alcaraz.

Draper, 23 anos, cujo desenvolvimento foi prejudicado por problemas corporais, disse que sua lesão no quadril era uma “bomba-relógio” e que ele estava “sentindo muitas dores em muitas áreas”.

O americano 12º cabeça-de-chave, Tommy Paul, derrotou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, perdendo apenas três jogos, buscando igualar ou melhorar seu desempenho nas semifinais de 2023.

Paul enfrentará o segundo cabeça-de-chave Alexander Zverev, da Alemanha, que sobreviveu às oscilações no meio da partida para ultrapassar o francês Ugo Humbert.

Zverev, que está prestes a conquistar o primeiro título de Grand Slam, venceu por 6-1, 2-6, 6-3, 6-2.

O aviso de Sabalenka

Sabalenka demoliu a russa Mirra Andreeva, de 17 anos, por 6-1, 6-2, dando um aviso assustador de que avançaria para as quartas de final.

O bielorrusso ficou afastado da quadra central por apenas 62 minutos antes de registrar sua 18ª vitória consecutiva em Melbourne Park.

“Estou muito feliz por ter sobrevivido a esta partida difícil em dois sets”, disse Sabalenka, que enfrentará a seguir a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 27ª cabeça-de-chave.

Sabalenka teve dificuldades com seu saque nas condições mais frias durante a primeira semana, mas à medida que o mercúrio subia, ela ficou intocável.

“A bola voava como um foguete”, disse Sabalenka.

O perigoso Gauff enfrentará Paula Badosa, da Espanha, 11ª cabeça-de-chave, depois que a americana respondeu e derrotou Belinda Bencic por 5-7, 6-2, 6-1.

Gauff perdeu um set pela primeira vez em 2025, mas estendeu sua invencibilidade para 13 partidas desde as finais do WTA Tour do ano passado.

“Dois em cada três sets nesta fase da minha carreira não são tão difíceis para mim fisicamente”, disse Gauff, de 20 anos, que busca seu primeiro título em Melbourne.

“Acabei de fazer tanto trabalho físico fora da temporada que não me preocupo com a recuperação emocional e mental.”

Badosa afirmou que “amava” Gauff, mas afirmou que isso não a impediria de buscar “vingança”.

Ambos têm um histórico de confronto direto de 3-3, mas Gauff venceu os dois encontros em 2024, com cada um terminando em três sets.

A última vez que ela estava nas semifinais do WTA China Open, em Pequim, onde Gauff venceu por 4:6, 6:4, 6:2 e estava a caminho do título.

