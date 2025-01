Novak Djokovic se torna o primeiro homem na Era Aberta a chegar a 50 semifinais de Grand Slam

O 24 vezes campeão do Major, Novak Djokovic, derrotou Carlos Alcaraz para alcançar esse feito.

Novak Djokovic melhorou seu recorde de confronto direto para 5-3 sobre Carlos Alcaraz após a vitória nas quartas de final em quatro sets. O sérvio se recuperou de uma derrota antes de sair vitorioso por 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 após 3 horas e 37 minutos em quadra no Aberto da Austrália de 2025.

A estatística de destaque da noite foi Djokovic alcançando sua 50ª semifinal de Grand Slam de simples. Ele é o primeiro homem a atingir esta marca no circuito masculino e o segundo jogador geral, além de Chis Evert (52), a ultrapassar o número mágico na Era Aberta. Ken Rosewell alcançou 52 semifinais de simples em majors, mas isso foi antes da Era Aberta.

Djokovic deixa claras as suas intenções na luta pelo título depois de derrotar o Alcaraz no oitavo encontro da sua carreira. Foi a primeira partida do Grand Slam depois da final de Wimbledon na temporada passada. O número 7 do mundo também igualou Jimmy Connors (91,7%) na maior porcentagem de vitórias no sorteio de simples do Aberto da Austrália na Era Aberta.

Contratar Andy Murray como treinador parece ser um passo na direção certa para o jogador de 37 anos, que dominou Alcaraz e chegou à sua 12ª semifinal em Melbourne. Djokovic parece pronto para somar mais títulos de Grand Slam aos seus 24, depois de ter feito um desempenho de alta qualidade contra o Alcaraz.

Alcaraz, de 21 anos, perdeu a oportunidade de se tornar o jogador mais jovem a completar um Grand Slam na carreira. O primeiro dos principais títulos do espanhol foi o US Open (2022), seguido de Wimbledon (2023, 2024) e Roland Garros (2024).

Contra Djokovic, Alcaraz não teve respostas, já que o sérvio avançou para as quartas de final para marcar seu 13º encontro na carreira com Alexander Zverev. O alemão Zverev, três vezes semifinalista do Aberto da Austrália, avançou para as quartas de final com uma vitória por 7-6(1), 7-6(0), 2-6 e 6-1 contra Tommy Paul na terça-feira.

Alcaraz, número 3 do mundo, foi eliminado nas quartas de final na Austrália pela segunda temporada consecutiva. Foi uma performance clássica do último membro ativo do ‘Big 3’. Djokovic dominou as quadras duras azuis do Melbourne Park e possui um recorde de 10-0 nas finais. Ele está a apenas uma vitória de chegar à sua décima primeira final no local.

A garantia de uma vaga na final devolverá Djokovic ao top cinco do ranking ATP, posição que vagou em novembro da temporada passada. No entanto, ele estará de olho em recuperar a posse da Norman Brookes Challenge Cup quando o Aberto da Austrália terminar, em 26 de janeiro.

