Novak Djokovic tem a pele tão fina que é quase translúcida, como demonstrado na última fila

Novak Djokovic chegou às quartas de final com uma vitória por dois sets sobre Jiri Lehecka – AFP/Vince Caligiuri

A arrogância de Novak Djokovic decisão de boicotar entrevistas em campo em Melbourne foi quase tão estranho quanto o videoclipe de 15 segundos que o irritou em primeiro lugar.

Djokovic recusou-se a falar com a emissora anfitriã em resposta a uma fraca tentativa de humor do apresentador do Channel Nine, Tony Jones, que ridicularizou os fãs sérvios que gritavam apoio ao seu herói no Melbourne Park.

Na sexta-feira, Jones pode ter pensado que ele estava sendo engraçado quando tentou fingir que os fãs não estavam realmente comemorando Djokovic, mas gritando “Novak, ele é superestimado! Novak é uma explosão! Novak, jogue-o fora!

Na verdade, parecia estranho e desajeitado. Mas valeu mesmo a pena criar um incidente diplomático?

Sim, os comentários de Jones podem ter sido rudes, mas também foram completamente irrelevantes. Com o seu protesto, Djokovic apenas conseguiu elevar o perfil de uma figura obscura (pelo menos para aqueles que não acompanham a obsessão desportiva de Melbourne pela AFL).

Devo dizer que esta é uma das coisas mais estranhas que Tony Jones já fez diante das câmeras. Eu sei que é uma ‘brincadeira’, mas ter tanto desrespeito por parte da emissora anfitriã é… um pouco questionável. 😳pic.twitter.com/iPRUTYZStn -Todd Scoullar (@ToddScoullar) 17 de janeiro de 2025

De forma mais ampla, a resposta irritada de Djokovic faz parte de uma tendência. Quando ela chega a esses grandes eventos, sua pele fica tão fina que fica quase translúcida. Ele reage vulcanicamente ao menor sinal de desrespeito.

Pense em outra partida da quarta rodada de um torneio importante, esta em Wimbledon, no verão passado. Jogando contra o dinamarquês Holger Rune, Djokovic Ele parecia determinado a interpretar mal os gritos de alegria da multidão na quadra central. de “Ruuuune” como forma de vaiá-lo.

Depois disso, ele deu uma entrevista irritada na quadra a Rishi Persad, da BBC, dizendo: “Tenha uma boa noite” e “Vocês não podem me tocar”. Quando Persad tentou apontar que os fãs não o vaiaram, ele respondeu sem rodeios: “Estou em turnê há mais de 20 anos, conheço todos os truques.”

Os fãs de tênis geralmente tratam Djokovic de forma menos calorosa do que seus maiores rivais, Roger Federer e Rafael Nadal. Ele claramente achou isso difícil de aceitar, como provavelmente seria para a maioria das pessoas na sua posição. Na sua opinião, a Sérvia ocupa uma posição análoga como uma grande nação que é injustamente ignorada pelo resto do mundo. E todos esses desrespeitos e rancores percebidos forneceram grande parte do combustível para sua ascensão para se tornar o maior campeão de todos.

Djokovic fala aos repórteres em sua coletiva de imprensa pós-jogo, mas o sérvio agora se recusa a dar entrevistas em quadra devido ao seu aborrecimento com uma emissora local – AFP/Vince Caligiuri

Por um tempo, ele tentou conquistar os fãs com sua comemoração comovente, que Nick Kyrgios certa vez descreveu como “embaraçosa”. Ele então se tornou mais combativo, muitas vezes colocando o dedo no ouvido como se perguntasse: “Por que você não torce por mim em vez de pelo meu oponente menos favorecido?” Daí até o início das brigas com as emissoras locais é um pequeno passo.

Toda esta tendência parece uma estratégia psicológica para encontrar inimigos por todo o lado e assim desenvolver a mentalidade de cerco que tão bem funciona nos desportos colectivos. O que Andy Murray pensa de tudo isso, em sua nova posição como treinador e principal conselheiro de Djokovic, é uma incógnita.

Parece improvável que Djokovic esteja fazendo isso de maneira totalmente calculada. Em vez disso, suspeita-se que ele entre no modo guerreiro à medida que se aproxima dos momentos mais desafiadores de sua carreira.

Depois que Djokovic adota essa mentalidade, ele vê ameaças percebidas em todos os lugares. Isso aguça sua fome e traz à tona o lobo dentro dele, o espírito animal com o qual ele se identificou desde que viu matilhas de lobos vagando pelas florestas sérvias durante sua infância. E parece funcionar extremamente bem.

Após esta última explosão de Djokovic, a pessoa com quem ele mais precisa se preocupar pode não ser Tony Jones, mas seu próximo oponente: o homem que o derrotou. final de Wimbledon do ano passadoCarlos Alcaraz. É hora de se vingar de todos.

Djokovic se enfurece na emissora do Aberto da Austrália

Djokovic enfrentou o Aberto da Austráliao host locutor recusando-se a dar mais entrevistas na quadra até receber um pedido de desculpas do apresentador Tony Jones.

A mudança foi motivada pela aversão de Djokovic pela peça de 15 segundos diante das câmeras que Jones apresentou no Channel Nine na sexta-feira após A vitória anterior de Djokovic sobre Tomas Machac.

Enquanto os torcedores sérvios gritavam apoio a Djokovic na área externa do campo fora da Rod Laver Arena, Jones olhou para as bandeiras reunidas e disse: “De volta ao Melbourne Park, onde você pode ver os torcedores de Novak Djokovic com toda a voz”. Sim, suas músicas são extraordinárias. ‘Novak, ele é superestimado! Novak é uma explosão! Novak, jogue-o fora! Uau, estou feliz que você não possa me ouvir.

Devo dizer que esta é uma das coisas mais estranhas que Tony Jones já fez diante das câmeras. Eu sei que é uma ‘brincadeira’, mas ter tanto desrespeito por parte da emissora anfitriã é… um pouco questionável. 😳pic.twitter.com/iPRUTYZStn -Todd Scoullar (@ToddScoullar) 17 de janeiro de 2025

Na sala de entrevistas após sua vitória no quarto round, Djokovic fez uma declaração explicando sua recusa em responder às perguntas do entrevistador Jim Courier.

“Há alguns dias, o famoso jornalista esportivo que trabalha para a emissora oficial Channel Nine zombou dos torcedores sérvios e também fez comentários insultuosos e ofensivos contra mim”, disse Djokovic. “E desde então, ele optou por não emitir nenhum pedido público de desculpas. Nem o Canal Nove. Então, como são emissoras oficiais, decidi não dar entrevistas para o Channel Nine.”

Cerca de uma hora antes, a recusa de Djokovic em conduzir a entrevista convencional pós-jogo gerou vaias dos 15 mil torcedores na Rod Laver Arena.

Depois de completar sua vitória fácil por 6-3, 6-4 e 7-6 sobre o tcheco Jiri Lehecka, Djokovic pegou o microfone do Courier e fez uma breve declaração: “Muito obrigado por estar aqui esta noite, agradeço sua presença. e o apoio, nos vemos na próxima rodada” – antes de sair do estádio.

Na época, presumiu-se que ele estava reagindo a alguma hostilidade percebida por parte dos fãs. Houve um momento, no final do terceiro set, em que ele reclamou ao árbitro Mohamed Lahyani dizendo que “eles estão fazendo isso de propósito, é muito óbvio”.

Mas o que quer que Djokovic tenha notado, não era tão óbvio para os outros. Mais tarde, na sala de interrogatório, perguntaram-lhe se a multidão o tinha irritado. “Nada que realmente se destaque ou seja extraordinário”, respondeu ele. “Em cada jogo acontece algo diferente. “Já expliquei para mim mesmo que o motivo pelo qual não dei entrevista não é por causa da multidão, mas por causa da situação no Channel Nine.”

Ainda mais estranho é que Jones já havia pedido desculpas ao site sérvio sportklub. No sábado, ele foi citado como tendo dito: “Infelizmente, meu ‘humor’ da outra noite foi mal interpretado como um ataque a Novak. Certamente não foi esse o caso. Tenho brincado com os torcedores sérvios durante todo o torneio e isso é (pelo menos pensei) uma continuação disso.

“Se você assistir ao nosso programa matinal, vai ter uma ideia de como trabalhamos. Em nenhum momento tive a intenção de desrespeitar Novak e peço desculpas; Eu certamente não tinha intenção de ofendê-lo.”

Esta foi a segunda vez em menos de 24 horas que Jones foi falado de forma pouco lisonjeira na sala de entrevista. O caso anterior envolveu Danielle Collins, a jogadora americana que Jones descreveu como “uma pirralha” por assediar os fãs e dar tapas na bunda na noite de quinta-feira.

“Eu amo esse velho, Tony Jones”, disse Collins. sarcasticamente após sua eliminação no terceiro round pelas mãos de Madison Keys. “Sinto muito a todos na sala que têm mais de 70 anos. Eu amo como ele me chamou de pirralha. É tão Gen Z e Millennial agora com Charli XCX (a cantora que fez da palavra ‘pirralho’ um bordão no ano passado).

Os erros dos líderes australianos não são desconhecidos neste torneio. A cerimônia de apresentação de 2013 contou com uma frase memorável do mestre de cerimônias Sandy Gordon, que apresentou a vice-campeã Li Na com as palavras “Ela está espancada, machucada e possivelmente ferrada”.

Amplie seus horizontes com o premiado jornalismo britânico. Experimente o The Telegraph gratuitamente por 1 mês com acesso ilimitado ao nosso site premiado, aplicativo exclusivo, ofertas para economizar dinheiro e muito mais.