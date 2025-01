Novak Djokovic x Carlos Alcaraz AO VIVO, quartas de final do Aberto da Austrália: Djokovic Hurdle no Maiden Aus Open Pursuit Alcaraz

Novak Djokovic x Carlos Alcaraz, quartas de final do Aberto da Austrália ao vivo: A partida de sucesso das quartas de final de simples masculino entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz será disputada em Melbourne na terça-feira. Alcaraz, 21, e Djokovic, 37, se enfrentarão pela primeira vez nesta fase de um Grand Slam em um confronto noturno de pesos pesados ​​na Rod Laver Arena. Djokovic busca seu 100º título de torneio e o 25º título recorde de Grand Slam. No entanto, Alcaraz venceu os seus dois últimos encontros do Grand Slam, as finais de Wimbledon em 2023 e 2024, e já é quatro vezes um grande vencedor.

Janeiro212025 14h32 (horário de Brasília) Australian Open 2025 ao vivo: estatísticas ao vivo Novak Djokovic lidera a luta direta contra Carlos Alcaraz por 4-3. Embora Alcaraz tenha uma vantagem de 2 a 1 no Majors, ele ainda não venceu o sérvio em quadra dura.

Janeiro212025 14h23 (horário de Brasília) Aberto da Austrália 2025 ao vivo: Novak Djokovic busca o 25º título de Grand Slam O tenista mais condecorado da era Open, Novak Djokovic, está de olho no 25º título do Grand Slam e no 11º título do Aberto da Austrália quando enfrentar Carlos Alcaraz nas oitavas de final. O sérvio não teve a jornada mais tranquila até agora e certamente enfrentará hoje o seu adversário mais difícil.

Janeiro212025 14:14 (EST) Australian Open 2025 ao vivo: Alcaraz em busca do primeiro título em Melbourne Embora Djokovic tenha conquistado 10 títulos do Aberto da Austrália, o primeiro dos quais em 2008, Alcaraz ainda não adicionou o Gran Slam desta temporada à sua lista de conquistas. Será que ele conseguirá superar o obstáculo de Djokovic hoje?

Janeiro212025 14:12 (EST) Australian Open 2025 ao vivo: Djokovic x Alcaraz em uma partida de ‘final antes da final’. Bem-vindo à nossa cobertura ao vivo das quartas de final de simples masculino do Aberto da Austrália de 2025. Assistimos a muitas lutas entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz ao longo dos anos, embora a maioria delas tenha ocorrido nas semifinais ou finais. Mas quando dois defensores se enfrentarem nas quartas de final hoje, um deles desistirá.