Novo detalhamento salarial relatado, salários semanais e muito mais

A estrela portuguesa concordou em assinar um novo contrato com o Al-Nassr.

Muitas pessoas estavam interessadas na transferência de Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita em janeiro de 2023 com o Al Nassr por vários motivos. A lenda portuguesa de 39 anos compete atualmente na Ásia depois de passar toda a sua carreira de jogador na Europa, onde muitos acreditam que eventualmente começará a terminar a sua carreira.

Ronaldo tomou uma decisão difícil ao ingressar no Al Nassr e a sua escolha final foi, sem dúvida, influenciada pela oferta atrativa do clube. Ronaldo já estava entre os jogadores de futebol mais ricos do mundo, mas o seu contrato saudita levou-o a um novo nível.

Aparentemente, ele está considerando estender seu contrato com o clube da Arábia Saudita por uma quantia ainda mais exorbitante, depois de ganhar uma quantia incrível de dinheiro durante suas duas primeiras temporadas no clube.

Em janeiro de 2023, Ronaldo assinou um contrato de dois anos e meio com o Al Nassr, que expiraria no verão de 2025. Fontes recentes afirmam que o acordo foi prorrogado até o verão de 2026 por mais um ano. . .

O acordo de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr deverá prolongar-se até ao verão de 2026, com um valor anual de 200 milhões de euros (204 milhões de dólares), segundo uma fonte do jornal português A Ball.

Curiosamente, apenas uma pequena parte disso tem a ver com o fato de ele realmente jogar futebol. Diz-se que quase metade dos seus ganhos na Arábia Saudita provêm de direitos de imagem e transações comerciais. Conforme noticiado por A Bola sobre a última renovação de Ronaldo, o seu contrato de 200 milhões de euros poderá aumentar se o bónus de assinatura e os direitos de imagem forem modificados.

Para capitalizar a ambição do astro português de co-sediar a Copa do Mundo de 2030, esperava-se que a Arábia Saudita contribuísse para o salário de Cristiano Ronaldo quando ele ingressasse. No entanto, Al Nassr negou isso desde então.

Novo salário de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

200 milhões de euros por ano

16,6 milhões de euros por mês

3,8 milhões de euros por semana

769.231€ por dia

96.153€ por hora

1602€ por minuto

26,7€ por segundo

