Novo detalhamento salarial relatado, salários semanais e patrimônio líquido

O norueguês assinou uma prorrogação de contrato de nove anos e meio com o Manchester City.

Com a assinatura de uma nova prorrogação de nove anos e meio, Erling Haaland embolsará 260 milhões de libras no Manchester City até 2034.

Quando o impressionante novo contrato de nove anos e meio de Erling Haaland expirar, ele terá ganho pelo menos £ 260 milhões.

Depois de trocar o Borussia Dortmund pelo Manchester City em 2022, o atacante norueguês de 24 anos se tornou um fenômeno no futebol inglês. Haaland marcou 111 gols em 126 jogos pelos Cityzens sob o comando de Pep Guardiola, vencendo dois campeonatos da Premier League, uma FA Cup e uma Liga dos Campeões, com planos de somar mais títulos no futuro.

Haaland renovou sua dedicação à região noroeste da Inglaterra ao concordar com um contrato de quase dez anos que o manterá no Etihad até o final da temporada 2033-2034, apesar de suas recentes ligações com a potência espanhola Real Madrid.

Embora uma nova cláusula de rescisão entre em vigor em 2029, o novo contrato elimina todas as atuais. Espera-se que o atual salário semanal de Haaland de £ 375.000 aumente significativamente, possivelmente atingindo mais de £ 500.000 antes que os bônus sejam levados em consideração.

Quando você recebe tanto, você pode relaxar assim!

Quando seu contrato expirar em 2034, Haaland terá acumulado um incrível total antes de impostos de mais de £ 260 milhões, especialmente porque seu salário é supostamente retroativo ao início da atual temporada da Premier League.

Repartição salarial relatada de Erling Haaland no Man City

De acordo com o Manchester Evening News, seus ganhos semanais de £ 500.000 equivalem a £ 71.428 por dia e £ 2.976 por hora. Espera-se que os ganhos de Haaland cheguem a pelo menos £ 292 milhões quando seu patrimônio líquido relatado de £ 32 milhões (US$ 40 milhões) for adicionado à enorme quantia que ela ganharia nos próximos dez anos.

Também não estão incluídas neste valor as receitas provenientes de patrocínios e bônus de realização, comuns aos atletas de elite. Além disso, Haaland trabalhou com empresas conhecidas como Nike, EA, Breitling, Dolce & Gabbana e Midea, conseguindo importantes acordos de patrocínio que aumentaram os seus ganhos.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.