Novo jogo de atiradores táticos de Krafton

Krafton mudou recentemente seu jogo de spin-off, que era conhecido anteriormente como Projeto ARC para PUBG Blindspot. Esta demonstração do jogo de atiradores táticos será lançada no Steam de 21 de fevereiro a 3 de março de 2025.

Os fãs de Battle Royale e PUBG estão bastante empolgados por enquanto, pois podem tentar algo novo neste segmento. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Saiba mais sobre o PUBG Blindspot

Os fãs de Battle Royale PUBG podem encontrar que o Pub Brindspot é um desvio, mas como um título solo, promete uma nova experiência. A Krafton enfatiza seu potencial de eSports, usando o legado competitivo do PUBG. Ao contrário de Battle Royales, que se movem a uma velocidade mais lenta, o jogo oferece uma experiência de tiro mais intensiva.

Krafton também explicou por que eles escolheram o nome: “Os estúdios do PUBG escolheram o nome do PUBG: Blindspot para refletir a filosofia de desenvolvimento e os elementos do jogo central. A marca PUBG representa nosso compromisso de se expandir para novos gêneros, enquanto o Blindspot significa a combinação inovadora do jogo de tiro de ponta e jogo tático baseado em visão.

Esta mecânica do jogo se concentrará em um sistema baseado em visão. Isso significa que os jogadores só podem ver os inimigos dentro do campo realista de visão de seu caráter. Isso adicionará uma nova camada de mistérios e estratégias ao jogo.

Este será um jogo de tiro tático de 5v5, semelhante ao Rainbow Six Seige, onde os jogadores terão dispositivos e armas e, com isso, precisam alcançar objetivos em um formato de ataque contra a defesa. Com apenas uma vida por rodada, cada decisão é importante, resultando em jogos estratégicos de alto risco.

Primeiro olhar e demonstração

Três meses atrás, Krafton revelou que o trailer do projeto e os fãs estavam bastante empolgados com este novo projeto. Agora eles mudaram o nome e esperam lançar o jogo muito em breve. A exclusividade do vapor da manifestação de 21 de fevereiro a 3 de março oferece uma oportunidade limitada de examinar sua mecânica antes do lançamento completo.

Você está animado com o PUBG Blindspot e testar a demonstração? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários.

