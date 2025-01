Novo México Lobos vs. Informações sobre transmissão ao vivo do Fresno State Bulldogs, horário de início, canal de TV: como assistir basquete da NCAA na TV, transmissão online

Quem está jogando

Bulldogs do Estado de Fresno @ Novo México Lobos

Registros atuais: Fresno State 5-13, Novo México 15-4

Como assistir

Quando: Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 17h, horário do leste

Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 17h, horário do leste Onde: The Pit – Albuquerque, Novo México

The Pit – Albuquerque, Novo México TV: Rede esportiva CBS

Rede esportiva CBS Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Assista na TV conectada: Aplicativo CBS Sports ativado Ano e incêndio na televisão

Aplicativo CBS Sports ativado Ano e incêndio na televisão Transmissão ao vivo: CBSSports. com qualquer fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Temos outro confronto emocionante em Mountain West agendado para Fresno State Bulldogs e New Mexico Lobos às 17h00 horário do leste dos EUA na segunda-feira no The Pit. Os Bulldogs certamente esperam encerrar uma seqüência de cinco derrotas consecutivas.

Depois de passar por seis derrotas consecutivas, Fresno State finalmente mudou as coisas contra a Força Aérea na sexta-feira. Eles saíram com uma vitória por 74-65 sobre os Falcons.

A vitória do Fresno State foi um verdadeiro esforço de equipe, com muitos jogadores apresentando atuações sólidas. Talvez o melhor entre eles tenha sido Zaon Collins, que fez 7 de 11 a caminho de 23 pontos. Collins continua avançando, superando seu total de pontos anterior em cada um dos últimos três jogos que disputou. Alex Crawford foi outro jogador importante, acertando 8 de 13 a caminho de 21 pontos e cinco rebotes.

Embora tenha vencido, o Fresno State teve problemas para recuperar a bola no ataque e terminou o jogo com apenas quatro rebotes ofensivos. Esse é o menor número de rebotes ofensivos registrados desde janeiro de 2024.

Enquanto isso, o Novo México registrou na sexta-feira sua maior vitória desde 14 de dezembro de 2024. Eles derrotaram Boise State com uma vitória clara por 84-65. Com os Lobos vencendo por 48 a 21 no intervalo, o confronto estava quase no fim.

A vitória do Novo México foi o resultado de várias atuações ofensivas impressionantes. Um dos mais notáveis ​​veio de Filip Borovicanin, que quase fez uma dobradinha com nove pontos e dez rebotes. Borovicanin teve alguns problemas para se equilibrar contra o San Jose State na terça-feira, então foi uma boa mudança. Outro jogador que fez a diferença foi Tru Washington, que acertou 5 de 8 e somou 13 pontos mais cinco assistências.

A vitória do Fresno State encerrou uma seca de três jogos em casa e levou o time para 5-13. Quanto ao Novo México, eles estão em alta ultimamente: venceram oito dos últimos nove jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 15-4 nesta temporada.

Fresno State perdeu contra o Novo México em sua partida anterior em dezembro de 2024, caindo por 103-89. O estado de Fresno pode vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos em breve.

História da série

Fresno State venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Novo México.