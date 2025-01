Novo México Lobos x Nevada Wolf Pack: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Matilha de Lobos de Nevada @ Lobos do Novo México

Registros atuais: Nevada 8-6, Novo México 11-3

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 23h, horário do leste

Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 23h, horário do leste Onde: The Pit – Albuquerque, Novo México

The Pit – Albuquerque, Novo México TV: esportes de raposa 1

esportes de raposa 1 Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 37,09

O que saber

O Novo México está 2-8 contra Nevada desde janeiro de 2020, mas eles terão a chance de diminuir um pouco a diferença na sexta-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha em Mountain West às 23h (horário do leste dos EUA) em The Pit. Os Lobos entram na disputa com força, tendo vencido os últimos quatro jogos.

O Novo México chega ao jogo de sexta-feira depois de superar os impressionantes 161,5 pontos acima/abaixo estabelecidos pelos apostadores em seu último jogo contra o Fresno State. O Novo México obteve uma vitória por 103-89 sobre Fresno State na terça-feira. Com o placar tão alto, ambas as equipes provavelmente terão alguns exercícios defensivos adicionais pela frente.

Vários jogadores tiveram atuações sólidas para levar o Novo México à vitória, mas talvez nenhum mais do que Donovan Dent, que fez 7 de 13 rumo a 18 pontos, mais seis assistências e cinco rebotes. O desempenho de Dent compensou um confronto mais lento contra o Colorado State no sábado. CJ Noland foi outro jogador importante, acertando 11 de 17 no caminho para 23 pontos.

O Novo México trabalhou em unidade e terminou o jogo com 21 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que Fresno State registrou apenas dez.

Enquanto isso, a recente queda de Nevada ficou um pouco mais difícil na terça-feira, após sua terceira derrota consecutiva. Eles caíram por 69-64 para o estado de Utah. O Wolf Pack não correspondeu ao seu potencial e ficou aquém da liderança que os apostadores pensavam que tinham ao entrar no jogo.

A derrota de Nevada ocorreu apesar do jogo de qualidade de Nick Davidson, que fez um duplo-duplo com 16 pontos e 12 rebotes. Além do mais, Davidson também acumulou seis rebotes ofensivos, o máximo que obteve desde fevereiro de 2024.

O Novo México tem tido um desempenho incrivelmente bom recentemente, vencendo seis das últimas sete partidas, acrescentando um belo impulso ao seu recorde de 11-3 nesta temporada. Quanto a Nevada, sua derrota caiu para 8-6.

O jogo de sexta-feira parece ser uma aula magistral de tiro: o Novo México não pode perder esta temporada, tendo feito 47,1% de seus arremessos de campo por jogo. Porém, não é como se Nevada estivesse lutando nesse departamento, já que eles acertaram 48,7% de seus gols nesta temporada. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

O Novo México superou Nevada por pouco no encontro anterior, em fevereiro de 2024, vencendo por 83-82. Será que o Novo México repetirá o sucesso ou Nevada terá um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos em breve.

Chance

O Novo México é um sólido favorito de 5,5 pontos contra Nevada, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, pois o jogo começou com um spread de 5,5 pontos e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 150,5 pontos.

História da série

Nevada venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Novo México.