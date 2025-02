Novo treinador da Índia evita a pergunta Shreyas Iyer, coloca um fardo para Gautam Gambhir, Rohit Sharma

A estrela Baton Virat Kohli está “pronta” no segundo ODI contra a Inglaterra, confirmou o treinador do piscar de olhos da Índia Sitanshu Kotak no sábado e abandonou o medo do longo manchas de Szypera Rohit Sharma. Kohli deixou o primeiro ODI por causa do joelho direito dolorido. A Índia venceu a abertura da série em Nagpur, onde os anfitriões forneceram vitória quatro vezes para tomar vantagem de 1-0 em uma série de três partidas. “Virat Kohli é capaz de jogar. Ele chegou ao treinamento e está pronto “, disse Kotak durante a interação na mídia antes da partida.

Kotak disse que não tinha certeza de quem substituiria Kohli no jogo XI.

A busca de 249 Índia no primeiro ODI começou quando Yashasvi Jaiswal e Rohit caíram cedo, deixando a banda lutando em 19/2.

No entanto, Shreyas Iyer virou a onda com o atacante 36-Piłka 59, garantindo que a Índia permanecesse no curso. Após a partida, Iyer revelou que sua inclusão no jogo XI foi uma decisão no último minuto após a lesão de Kohla.

Graças a Kohla, ele está comparado agora, será que vai dar espaço para seu retorno.

Durante a seleção da equipe, Kotak admitiu que não tinha nada a dizer neste assunto.

“Isso é algo para o treinador e capitão principal. Sim, a esquerda Kymparek direita é um fator importante, mas isso não é uma pergunta que eu possa responder “, disse ele.

A forma rohit não é um problema

Tentando encontrar seu ritmo, Rohit continuou seu teste catastrófico no formato de teste e foi lançado para apenas dois de sete bolas no primeiro ODI.

Nos últimos 16 entradas, nos formatos de Rohit reuniu apenas 166 corridas em média 10,37, de apenas meio século.

“Pessoalmente, não vejo nenhum problema com sua forma. Nos últimos três ODI, Rohit venceu 56, 64 e 35 “, disse Kotak.

“Isso significa que, em média, mais de 50 nessas partidas. Uma derrota da série de testes foi adicionada.

“Às vezes, um jogador pode ter um trecho fino, mas não me preocupa. Falta de preocupação real por sua forma. “

Nagpur positivo

Ao pensar no desempenho da banda, Kotak enfatizou a ordem do meio após o início instável da Índia.

“Perdemos dois primeiros postigos, mas havia muitos pontos positivos, especialmente como nossos nº 3, 4 e 5.

“Em cada partida, você pode perder objetivos, abridores ou a fila do meio, deixe -os controlar. “

Preparação de troféus de campeões

Quando o Trophy Champions começa em 19 de fevereiro em Dubai e Paquistão, Kotak expressou certeza sobre sua preparação.

“Toda a equipe parece sólida. Independentemente de haver um experimento, novos jogadores chegarão ao XI ou se alguns jogadores mais velhos serão omitidos. Este é o principal treinador e capitão discutirá e decidirá. Então, acho que não acho que posso comentar sobre isso. “Sobre a eficiência de Mohammed Shamie, Kotak garantiu que Pacer está” completamente combinado “. Shami retornou ao críquete internacional na série T20I anterior após 14 meses de demissão de lesão.

Perguntado se Arshdeep Singh pode ter uma chance, ele repetiu: “Esta decisão está no treinador e capitão principal”. Quanto ao status de lesões Jasprit Bumrah, ele admitiu que não estava ciente dos resultados da digitalização. “Isso é algo que Fizio saberia”, assinou.

