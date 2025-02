Numeri principali QB Patrick Mahomes nel crollo del Super Bowl

Mahomes 17 che passano i cantieri sono stati i suoi più piccoli nel primo quarto in questa stagione. È entrato in media nel gioco.

Mahomes ha lanciato il suo primo pick-six post-stagione. Il TD di Cooper Dejean su una cattura di 38 yard è stato costruito da Eagles in anticipo 17-0, con 7:03 nel primo tempo.

Per la prima volta nella sua carriera Mahomes nella prima metà dei giochi di gioco ha lanciato due intercettazioni.

Mahomes era 1 su 6 con due intercettazioni sui passaggi di oltre 5 iarde aeree. Era 14-Z-22 con il touchdown per quelle feste per la sua carriera in post-stagione prima di domenica.