Número de equipes da MLS que participam do copo aberto que é dobrado: é isso que significa para a liga

A Major League Soccer dobrou o número de equipes que participarão da Copa Aberta de Lamar Hunt nesta temporada, anunciou na terça -feira. Embora a atual transportadora da Open Los Angeles FC Cup não possa defender seu título, uma vez que o MLS Club será representado por seu MLS profissional a seguir, o LaFC2.

Também há mudanças significativas que atingem a Copa das Ligas, com apenas 18 equipes que competem para corresponder ao número de times da MX League na competição, com mais mudanças, mas esses ovinos não serão anunciados até uma data posterior, porque será gerenciada separadamente. que a Copa dos EUA, que é supervisionada pelo futebol americano.

Cada equipe competirá apenas em um máximo de duas competições da CONCACAF entre a Copa Open dos Estados Unidos, a Copa das Ligas, o Campeonato Canadense e a Copa dos Campeões da CONCACAF, com exceção de Inter Miami e os Sounders de Seattle que também estarão no Copa do Mundo do Clube. Durante essa competição, bem como a Copa da Copa da Concacaf, a MLS fará uma férias de verão aliviando o número de jogos que essas equipes jogarão durante esse período.

A decisão de limitar as competições em ambos para cada equipe foi tomada para resolver as preocupações de programação, disse a liga, desde que os jogos se acumularam à esquerda e à direita. No entanto, este também é um momento em que a MLS procura dar o seu melhor pé em competições internacionais para continuar crescendo quando a liga entra em seus 30 anos.

“O que nos levou a isso é experiência. Competir em torneios internacionais é muito importante para nós e é importante para nossos fãs e eles nos disseram que”, disse ele à CBS Sports, vice -presidente executivo de produtos esportivos e competição esportiva, Nelson Rodríguez . “Nossa pesquisa também mostrou que nosso desempenho em competições internacionais afeta diretamente a qualidade de como nossa liga se parece e por que ela continua a crescer.

“A história nos mostrou que nossas equipes deixaram seus próprios desejos competitivos entrariam em todos os tornos e competiriam para ganhar cada troféu que podem, mas há realidades práticas que estão sendo experimentadas em todo o mundo. Então, enquanto olhamos para a carga de trabalho e a gerência dos programas.

Mudanças que a liga fez nas regras da lista Como as mudanças de colheita própria fora da lista ajudarão as equipes a aprofundar suas listas para essas competições. Uma colheita própria fora da lista de 21 anos ou menos pode aparecer em até seis jogos da MLS League e fazer aparições ilimitadas na primeira equipe em competições de copa, um aumento de quatro acordos de curto prazo anteriormente. Isso só pode ser feito antes que um jogador se mova para a lista sênior de um clube, mas proporcionará mais flexibilidade ao operar sob o limite salarial e, ao mesmo tempo, dá aos jogadores mais jovens um tempo crítico de jogo.

Quais equipes apresentarão em cada competição?

*Indica as próximas equipes profissionais do MLS

Copa do Mundo do Clube: Inter Miami, Seattle Sounders

Inter Miami, Seattle Sounders CONCACAF CHAMPIONS CUP: FC Cincinnati, Columbus Crew, Inter Miami, Colorado Rapids, La Galaxy, LaFC, Seattle Sounders, Sporting Kansas City, Vancouver Whitecaps

FC Cincinnati, Columbus Crew, Inter Miami, Colorado Rapids, La Galaxy, LaFC, Seattle Sounders, Sporting Kansas City, Vancouver Whitecaps Copa de ligas: Atlanta United, Charlotte FC, FC Cincinnati, Columbus Crew, NYCFC, New York Red Bulls, Orlando City SC, Colorado Rapids, La Galaxy, Lafc, Minnesota United, Portland Timbers, Real Salt Lake, Seattle Sounders, San Diego FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC, FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC

Vancouver Whitecaps, Toronto FC, CF Montreal US Open Cup: O . ,,,, Chattanooga FC (Independente)*

Incluindo as próximas equipes profissionais da MLS, 24 dos 27 clubes elegíveis da MLS serão representados, o que é um aumento de apenas 17 que participaram da edição de 2024. era o copo. Rodríguez também não descartou as 27 equipes elegíveis que estão representadas no futuro de alguma forma.

“Certamente é possível. Parte disso será ditada pela Federação e pela natureza do torneio, o tamanho do torneio”, disse Rodriguez. “Houve uma proliferação de times profissionais de futebol nos Estados Unidos e, em algum momento, eu não culparia a federação se tivesse que limitar o número de ingressos para o torneio, porque tudo deve se encaixar em um calendário e um cronograma. Mas Novamente, se pudéssemos ter os 27 clubes no torneio, através do Next Pro ou de uma equipe do primeiro MLS, seria excelente.

“Quero dar crédito ao futebol dos EUA. Acho que é positivo e estamos empolgados com isso”.

A inclusão dos próximos profissionais conseguiu fornecer a esses jogadores uma experiência real de partidas que eles não conseguiram obter ao jogar os próximos jogos profissionais, enfrentando jogadores mais experientes e talentosos que jogaram em um nível mais alto. Como as equipes já foram retiradas da competição, ser capaz de encontrar um equilíbrio é o que é crítico agora, e ter mais clubes representados é um passo na direção certa.

Qualificação da concorrência para as temporadas 2025 e 2026

Estes serão avaliados para a temporada de 2027

CONCACAF CHAMPIONS CUP: Qualificação estabelecida pela CONCACAF.

Qualificação estabelecida pela CONCACAF. Copa de ligas: Dezoito clubes da MLS se qualificam para corresponder aos 18 clubes da liga de 18 MX com as nove principais equipes em cada qualificação da conferência. Em 2025, o San Diego FC se juntará às ligas da Copa devido ao Vancouver Whitecaps que participam da Copa da Concacaf e do Campeonato Canadense.

Dezoito clubes da MLS se qualificam para corresponder aos 18 clubes da liga de 18 MX com as nove principais equipes em cada qualificação da conferência. Em 2025, o San Diego FC se juntará às ligas da Copa devido ao Vancouver Whitecaps que participam da Copa da Concacaf e do Campeonato Canadense. Lamar Hunt US Open Cup: As equipes da MLS que não competem na Copa das Ligas ou na Copa dos Campeões da CONCACAF se qualificarão automaticamente para o torneio. As equipes restantes são adicionadas com base na classificação do casaco dos seguidores, excluindo aqueles que competem na Copa dos Campeões da CONCACAF. As próximas equipes profissionais do próximo MLS também competirão no torneio.

As equipes da MLS que não competem na Copa das Ligas ou na Copa dos Campeões da CONCACAF se qualificarão automaticamente para o torneio. As equipes restantes são adicionadas com base na classificação do casaco dos seguidores, excluindo aqueles que competem na Copa dos Campeões da CONCACAF. As próximas equipes profissionais do próximo MLS também competirão no torneio. Campeonato Canadense: As três equipes canadenses competirão.

Com essas diretrizes apenas para as próximas duas temporadas, haverá mais avaliação por vir, mas antes do ano 30, muita coisa está mudando em torno da Major League Soccer. Desde as regras da lista até as competições, mesmo a estatura dos jogadores que a liga pode atrair está aumentando. Há muito mais por vir, mas será um momento Quando a temporada começa oficialmente À medida que as expectativas aumentam a cada ano.