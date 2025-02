Nuova NASCAR? Preparati per Dayton 500 con il nostro foglio ingannato

Daytona, Fla. – Se sei un visitatore normale della nostra amata ESPN NASCAR, prima, grazie. Sono qui da un po ‘di tempo ed è sempre bello vedervi tutti. Questo è sempre vero in questo giorno, una vacanza in magazzino che è Dayton Speedweek, noto anche come Great American Race Eve. Ora, mia gente, per favore unisciti a me per un abbraccio di gruppo con il secondo gruppo che vorrei affrontare insieme.

Benvenuto, nuovi arrivati ​​NASCAR! Daytones Dandies! Gli studenti delle auto per iniziare le forniture che si sono bloccate nella neve stanno ancora trattando i postumi di una sbornia della ciotola post-super e stanno cercando un evento sportivo ginomato che soddisferà il tuo grande gioco da mangiare. E che dire dell’evento che abbiamo definito da tempo come Super Bowl of Stock Car Racing?

Domenica pomeriggio, la 67esima uscita di Dayton 500 prenderà la bandiera verde con un campo di 41 -car -pieno che conosci, nomi che potresti conoscere, nomi che non avevi mai conosciuto e molti nomi che dovresti sapere. Allora cosa lo imparerai esattamente e tutti prima della grande gara? Qui è dove veniamo, con il nostro grande imbroglione annuale American Race. Scritti e paragrafi progettati per vedere che sei nato con il carburante del Sunoco Green 15, che si sono verificati con le loro vene e hanno usato la candela come sonaglio – in effetti no, tutti i nuovi genitori.

Quindi, metti alcuni tappi per le orecchie, ammetti alcuni doccioni, grida: “Aumenta l’inferno, lode ora!” E sì, questo è un vero nome. Questa gara ha vinto nel 1962 sulla sua strada per la Hall of Fame NASCAR.

Vedere? Stai già imparando le cose!

Editori birichini 2 correlati

Cinque preferiti per Dayton 500

Denny Hamlin è un campione di tre volte di Dayton 500, l’ultimo arrivo nel 2020, meno di un mese prima che il mondo fosse consegnato fuori. Se guadagna il quarto, traccerà solo Richard Petty (hai sentito parlare di lui, anche se è solo dal fatto che è “Mr. King” nei film di Pixar Cars) in termini di vincere tutti i tempi in ogni momento tempi di sport. Petty ha vinto sette volte. (Ecco come sei conosciuto come Mr. King.) Hamlin va per Joe Gibbs Racing (parlando di Super Bowls, Gibbs ha vinto tre come capo allenatore di Washington) e il team di co -oropia 23xi. Chi è il secondo proprietario? Michael Jordan. (Se non conosci questo nome, semplicemente firma.)

Ho fatto la mia passeggiata annuale di giovedì da Pit Road e ho chiesto all’autista: “Chi pensi che vincerà che non ti sarà nominato?” , che ha vinto il processo espositivo della NASCAR della NASCAR presente lo scontro su Bowman Grey Stadium, un toro da quarto piatto, che è l’opposto di un enorme 2,5 miglia e High Bank International Highway Daytona.

Cinque

Gli altri cinque dei più menzionati durante la mia passeggiata paddock sono stati la difesa del Dayton 500 William Byron (un altro pilota di Hendrick), due conducenti di Hamlin e MJ a 23xi, Tyler Reddick e Bubba Wallace, che hanno vinto la loro qualifica di duello giovedì sera giovedì sera Keselowski e l’ex campione della Kyle Busch Cup, che hanno vinto 99 gare tra loro, ma nella grande gara americana è la carriera OH-FR.

E se mi piacciono i cattivi?

Busch non è Darth Vader, che era una volta, ma riceve ancora la sua giusta dose di fischi durante la competizione di popolarità, che è l’introduzione del guidatore di un’introduzione preliminare quando tutti in gara passano attraverso il palco di fronte al trucco . Questo accade sempre quando i concorrenti invecchiano. Darrell Waltrip, Rusty Wallace e persino Dale Earnhardt sono stati mostrati dai fischi in cima alla loro carriera, ma quasi tutti sono stati amati da quasi tutti.

Carson Hocevar, che ha una serie di coppa notturni di 22 anni. Grazie alla corsa attraverso diverse serie NASCAR, i suoi coetanei da corsa più anziani sono stati finora considerati solo un po ‘meno abbracciabili di un istrice che porta gelatine.

Aspetta … Busch non ha mai vinto Dayton 500?

È vero. Ancora. Questa è una brutta notizia. La buona notizia è che ha una grande compagnia.

La bandiera verde scende alla NASCAR, Dayton 500, domenica pomeriggio. Jeff Robinson/Icon Sportswire tramite Getty Images

· Busch: 63 vittorie in carriera; 0-Pro-19 in Daytona 500. Best Surface: 2., 2019

· Keselowski: 36 vittorie in carriera; 0-Pro-15 in Daytona 500. Best Surface: 3., 2014

· Larson: 29 vittorie in carriera; 0-Pro-11 in Daytona 500. Best Surface: 7., 2016 e 2019

· Elliott: 19 vittorie in carriera; 0-Pro-9 a Dayton 500. Best Surface: 2., 2021

· Martin Truex Jr.: 34 vittorie in carriera; 0-Pro-20 a Dayton 500. Best Surface: 2., 2016

Tutti in questo elenco hanno un campionato di Coppe Series in casa, ma nessun Trofie Harley J. Earl (questa è una vittoria nel Dayton 500, chiamato per il leggendario designer automobilistico e ha un gigantesco veicolo spaziale argento in cerca di un’auto da corsa fregata al Top e sembra super eccezionale). È una scommessa sicura che tutti in questo elenco saranno ancorati nella NASCAR Hall, ma uno molto prima degli altri. Sarebbe Truex, che ha lasciato le gare complete alla fine della scorsa stagione, ma è tornato nella parte di Daytona, dopo aver corso drammaticamente sul campo durante le gare di qualificazione di giovedì sera.

A proposito della sala, lo diciamo ogni anno ed è ancora vero, il posto è pieno di persone che si sono rivolte e persi a Daytona. “Texas” Terry Labonte, fratellino Bobby, Rusty Wallace, Mark Martin e Tony “Smoke” Stewart ha terminato la sua carriera insieme 0: 125 sulla spiaggia. Ricky Rudd, che è stato appena messo nella sala una settimana fa, era 0-per-29.

A proposito di timer parziali

Truex ha anche una grande compagnia in termini di persone che avranno 500 che corrono leggende, ma non concorrenti a tempo pieno. Inizia con il doppio vincitore della Dayton 500, Jimmie Johnson-Kry è ora comproprietario di una squadra con un collega Sevent Champion Mr. Il BE-BE al volante del suo no. C’è anche un’auto sul campo, ma non guidata, l’ex compagno di squadra Johnson, un altro doppio vincitore del Dayton 500, Dale Earnhardt Jr.

JR Motorsports Earnhardt (pronunciato “junior motorsports”), ha avuto un enorme successo nella serie Xfinity, molto di Justin Allgaier. Giovedì sera, Allgaier si è imbattuto in campo drammatico e ha trasferito 150 dalla sua battaglia durante il tardo cruscotto e ha messo la prima auto di coppa Dale Jr. .. E sì, Stapleton sarà in gara di domenica).

“In nessun altro luogo, festeggiamo come noi, stiamo solo facendo una gara, piangendo lacrime di gioia, ma questo posto”, ha detto Earnhardt giovedì sera. “Da nessuna parte non significa di più per me, e da nessuna parte significa di più per lo sport.”

Infine, se sei un fan di IndyCar o forse una devota “Dance With Stars”, riconoscerai anche Chevy di Wendy di Wendy. È Helio Castroneves, uno dei quattro vincitori di Indy 500, e un ragazzo che ha vinto il trofeo del trofeo a sfera Mirror in un abito di Banana Yellow nel 2007.

Promemoria: questo ragazzo sarà dentro #Dayton500 Campi di domenica. (Quello in giallo, non il gigante.) pic.twitter.com/9twipchwsb – Ryan McGee (@pnmcgee) 14 febbraio 2025

Chris Stapleton?!

Sì, e il cantante “Tennessee Whisky” (ora produce whisky) è solo una delle cavalleria delle stelle che saranno a Daytona. Earnhardt è noto giovedì sera che Stapleton era profondamente coinvolto nella combinazione di colori dell’auto e ha gettato il telefono Den Jr. (“Perché stiamo cambiando le gomme?!”).

Anche a partecipazione sarà il proprietario del team 23xi Jordan e Pit Bull, che Co -Hownership Trackhouse Racing e esegue anche un concerto di prece. Il grande maresciallo della grande razza americana di domenica sarà naturalmente Captain America, alias Anthony Mackie di “Captain America: Brave New World”, e la gestione di Pace Car sarà Alan Ritchson, protagonista della serie televisiva “Reacher”. L’unico problema è se Ritchson si adatta all’auto. Potresti non saperlo, ma le auto da corsa sono generalmente piccole. Ritchson è 6 stop-3 e £ 245 con un forno più grande della maggior parte dei conducenti.

Altre tre cose che puoi gridare per farti sembrare davvero comporre a Daytona … perché “tre per Earnhardt”

“È 75. L’anniversario dei fratelli Wood in NASCAR!”

È stato due anni fa quando la NASCAR ha celebrato il 75 ° anniversario. L’anno scorso è stata la famiglia del signor King, che ha trascorso la stagione commemorando il loro 75 ° anno di gare. Ora è il rivale più lungo, il famoso Fords n. 21, che ora era alimentato da Josh Berry, la famiglia di Stuart in Virginia. Vuoi sapere della foresta? Leggi questa storia, che ho scritto nel 2016 con il fondatore del team di Glen Wood, in piedi sulla sabbia della spiaggia di Dayton, dove una volta corse.

Il vestito Wood Brothers celebra 75 anni di gare nella NASCAR nel 2025. Jeff Robinson/Icon Sportswire tramite Getty Images

“Giusto, hanno corso sulla vera spiaggia di Daytona!”

È vero. Dall’inizio del 20 ° secolo, quando i enormi mostri di missili si sono carichi sulla sabbia dura di Dayton sulla sabbia solida di Dayton. Questo alla fine si ritirò alle gare di motociclette e alle prime auto che avrebbero coperto la ruvida Highway Black A1A e poi andarono in spiaggia e corse indietro a nord, evitando altre auto, maree e gabbiani. Nel 1959 non si spostarono dalla spiaggia fino al fondatore della NASCAR Bill France Sr. Non ha costruito Speedway internazionale di Daytona.

A proposito, puoi ancora guidare un noleggio auto sulla spiaggia di Daytona, ma non pensare che ti piacerà Cole Fabble e Rowdy Burns rivolti a cena in “Days of Thunder”. Il limite di velocità sulla spiaggia, dove il maggiore Henry Segrave è andato nel 1928 203,7 mph, è ora … 15 mph.

“Distruggere!”

Conserva questo per gli ultimi dieci giri. Mi creda. E probabilmente urlerà due volte.

Parità, dal crescente livello di talenti dei giovani piloti (per non parlare della loro dubbia impavidità giovanile) alle auto da corsa ora guidate, le macchine “Gen 7” che sono al centro significa che più squadre sono in ritardo. Aggiungilo a motori soffocati e design aerodinamico, “Big” – o più precisamente “grande” – è diventato la norma. Quindi, quando la gara ha dieci giri, è probabile che siamo ancora lontani dalla bandiera degli scacchi.