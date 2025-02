NZ vs In Dream11 Previsão hoje Match 2 Pakistan Odi Tri-Series

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para o 2º Odi de la Tri-Series Odi do Paquistão 2025, que será tocado entre NZ vs SA em Lahore.

O ODI da Tri-Series no Paquistão começou com uma nota emocionante desde que os anfitriões perderam para a Nova Zelândia por 78 corridas; portanto, eles também sofrem um grande abolido em sua taxa de execução líquida. Agora, a série Tri passa para o segundo jogo. Este confronto será disputado entre a Nova Zelândia e a África do Sul na segunda -feira no Estádio Gaddafi.

Glenn Phillips teve um jogo incrível nos três departamentos. Foi a principal diferença entre a Nova Zelândia e o Paquistão. Os Black Caps se sentirão seguros em seu segundo jogo. TEMBA BAVUMA liderará a África do Sul, que está perdendo vários jogadores de primeira opção a descansar após a competição SA20.

NZ vs A: Detalhes da festa

Fósforo: Nova Zelândia (NZ) vs África do Sul (SA), 2º ODI, Paquistão ODI Triies 2025

Data de coincidência: 10 de fevereiro de 2025 (segunda -feira)

Tempo: 10:00 é / 04:30 em GMT / 9:30 nas instalações

Evento: Estádio Gaddafi, Lahore

NZ vs A: Face a cabeça: NZ (25) -in (42)

Um total de 72 jogos foram disputados entre essas duas equipes. A África do Sul tem a vantagem com 42 vitórias em comparação com 25 vitórias para a Nova Zelândia, enquanto cinco jogos terminaram sem resultado.

NZ vs A: Relatório Meteorológico

O prognóstico para segunda -feira em Lahore é claro sem indicações de chuva. A temperatura máxima atingirá até 26 ° C com uma umidade de cerca de 50 %.

NZ VS: Relatório de Pitch

Espera -se que o lançamento tenha algum turno e aderência para a fiação. À medida que a bola envelhece, não fará muito, o que favorecerá os batedores. É um bom local de pontuação, e é provável que o Dew também desempenhe um papel.

NZ vs: XIS prevê:

Nova Zelândia: Will Young, Rachin Ravindra, Kane Williamson, Mark Chapman, Daryl Mitchell, Glenn Phillips, Michael Bracewell, Mitchell Santner (C), Ben Sears, Matt Henry, William O’Rourke

África do Sul: Temba Bavuma ©, Kyle Verrenne (WK), Matthew Breetzke, Jason Smith, prefeito do príncipe, The Heallean Mulder, Snumber Muthusamy, Ling Ngidi, chefe de Eathan, chefe de Eathan, Tabraiz Shemsi, júnior Dala.

Dream11 Surred11 equipe nº 1 da NZ vs SA Dream11:

Goleiro: Kyle Verreynne

Batedores: Kone Willamsson, Daryl Mitchell, Rachin Ravindra, para Tota

Todo terrenoS: Mitchell Santner, Glenn Phillips, Wiaan Mulder, Micheal Bracewell

JogadorS: Matt Henry, Tabraiz Shamsi

Capitão Primeira opção: Micheal Bracewell || Capitão Segunda opção: TEMBA BAVUMA

Vice-Capitán Primeira opção: Kane Williamson || Vice Capitão Segunda opção: Daryl Mitchell

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 2 NZ vs SA Dream11:

Goleiro: Kyle Verreynne

Batedores: Kare Williamson, Voloka Baviima, Daryl Mitchell, Rachin Rakin

Todo terrenoS: Michael Bracewell, Wiaan Mulder, Mitchell Santner, Glenn Phillips

JogadorS: Matt Henry, Tabraiz Shamsi

Capitão Primeira opção: Glenn Phillips || Capitão Segunda opção: Mitchell Santner

Vice-Capitán Primeira opção: Wiaan Mulder || Vice Capitão Segunda opção: Kyle Verreynne

NZ VS SA: Dream11 Previsão – Quem vai ganhar?

A Nova Zelândia teve um jogo muito bom contra o Paquistão, e eles também serão os favoritos para este jogo, porque a África do Sul tem um lado inexperiente. É por isso que apoiamos a Nova Zelândia a vencer este jogo.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.