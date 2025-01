O 8º colocado da Flórida derrotou o nº 1 do Tennessee e deu a Vols a primeira derrota da temporada com uma vitória de 30 pontos

A Flórida segurou o Tennessee, que entrou na noite como o último time invicto do país, com apenas 43 pontos. (James Gilbert/Getty Images)

Demorou vários meses, mas os Voluntários finalmente caíram.

O número 8 da Flórida derrotou completamente o Tennessee, o melhor classificado, na noite de terça-feira, com uma grande vitória para os Gators. A Flórida obteve uma vitória dominante por 73-43 sobre o Tennessee no Stephen C. O’Connell Center, marcando a primeira derrota dos Voluntários na temporada. Foi a primeira vez que a Flórida venceu um time número 1 em casa na história do programa.

Isso abriu caminho para uma nova equipe ultrapassá-los na classificação na próxima semana e manteve a porta aberta na SEC após o início histórico dos Vols.

A Flórida dominou o primeiro tempo e abriu uma vantagem de 34 a 15 nos primeiros 20 minutos. Os Gators também mantiveram o Tennessee com apenas 4 de 29 field goals no primeiro tempo e 0 de 14 além do arco. Os Vols nem entraram no tabuleiro até um lance livre de Felix Ok, quase sete minutos completos de jogo. Nada estava funcionando.

Embora o Tennessee tenha melhorado ligeiramente no segundo tempo, já era tarde demais. A Flórida ainda saiu do vestiário com uma corrida de 30-15 para encerrar o jogo faltando mais de cinco minutos para o final. O Tennessee estava muito longe disso para fazer diferença.

Alijah Martin liderou os Gators com 18 pontos e seis rebotes, e Denzel Aberdeen somou 16 pontos saindo do banco. A Flórida acertou apenas 6 de 20 na faixa de 3 pontos, mas superou o Tennessee por 18.

Chaz Lanier liderou o Tennessee com 10 pontos e sete rebotes depois de acertar 1 de 9 na faixa de 3 pontos. Zakai Zeigler foi o único outro jogador a atingir dois dígitos. Ele fez 10 pontos e um rebote, e acertou 1 de 6 atrás do arco. Tennessee terminou o jogo arremessando apenas 21% do campo e 4 de 29 da linha de 3 pontos como equipe.

O Tennessee era o time mais bem classificado do país há mais de um mês. Os Vols entraram no jogo de conferência com várias grandes vitórias, incluindo vitórias de dois dígitos sobre Louisville, Baylor, Syracuse e Miami. Eles até ganharam então-Não. 23 Arkansas por 24 pontos no sábado, levando-os a 14-0 pela primeira vez em mais de 100 anos.

Os Gators chegaram na noite de terça-feira precisando fazer uma declaração. Embora tenham começado a temporada com um perfeito 12-0, não enfrentaram nenhum time classificado nesse período. Eles então caíram no sábado para o 10º lugar em Kentucky em sua estreia na SEC.

Mas depois da noite de terça-feira, o seu início não foi por acaso. Embora o Tennessee fique bem depois de deixar esta noite ruim para trás, os Gators estão claramente prontos para competir com o nível mais alto da SEC.