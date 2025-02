O acordo Spurs para a De’aaron Fox é o sucesso de bilheteria de fim de semana que deve ter a atenção do Ocidente

Após a surpreendente troca de Los Angeles Lakers, de Luka Dončić, um acordo envolvendo o navio Sacramento Kings De’aaron Fox, talvez pareça manso comparado. Mas até o final do domingo, o San Antonio Spurs também poderia ter se estabelecido para um sucesso maior na Conferência Oeste do que os Dallas Mavericks.

O Spurs combinou com sucesso Fox, uma seleção recente da All-NBA no precipício de seu melhor momento, com Victor Wembanyama, seu talento geracional de 21 anos. Até que o acordo de Dončić pegasse o mundo do basquete de surpresa, a Fox era o melhor geral do mercado nos dias anteriores ao prazo comercial na quinta -feira.

Se San Antonio soubesse que Dončić estava disponível, ele poderia ter movido a terra, a lua e as estrelas, até o Alamo, para obtê -la. No entanto, como ele era, o Spurs marcou Fox, que teve uma média de 25 pontos (47/32/83 divisões de tiro), 6,1 assistências, 5 rebotes e 1,5 assaltos em 37 minutos em 45 jogos para Sacramento nesta temporada.

E custou a San Antonio um pequeno passeio: Tre Jones, Zach Collins, Sidy Cissoko, quatro equipes da primeira rodada e algumas equipes da segunda rodada. Pode parecer muito em justaposição ao acordo de Dončić, mas pouco fez para impactar o núcleo do Spurs. Eles mantiveram seus oito melhores minutos jogados, incluindo Stephon Castle, Devin Vassell e Jeremy Sochan, todos os jogadores de Sacramento poderiam ter atacado em troca de seu antigo All-Star.

Por outro lado, os Kings desembarcaram Zach Lavine do Chicago Bulls no comércio de três caminhos, finalmente garantindo a alguém que assinou pela primeira vez com uma oferta de classificação fracassada em 2018. Eles serão uma equipe interessante, embora não fizessem nada para abordar sua defensiva Problemas, que atualmente os qualificam em um nível abaixo da média.

Em San Antonio, os Spurs não precisam se preocupar com a defesa. Eles têm Wembanyama, um moinho de vento de 7 pés sobre rodas, o melhor centro defensivo desde … Hakeem Olajuwon? De alguma forma, os Spurs têm uma qualificação defensiva um pouco pior nesta temporada do que os reis, mas confiamos neles para resolver isso.

E o que é esse acordo? Confiamos nos Spurs para resolver isso, para cercar Wembanyama com o calibre do campeonato de talentos, especialmente enquanto ele ainda está em seu contrato de novato, acelerando sua ascensão no seu melhor, quando Fox ainda estará diretamente no dele. Juntos, Fox e Wembanyama são a força formidável que Kyrie Irving, 33, e Anthony Davis, 32, estarão em Dallas.

E você deve confiar no escritório principal que a Fox acabou de adquirir na qual acabou de tratar Dončić.

Wembanyama nunca tocou com alguém tão talentoso quanto a Fox. Ele está entre os melhores fechamentos do jogo, capturando as honras do Jogador do Ano em 2023. Ninguém marcou mais pontos no quarto trimestre do que a Fox nas últimas três temporadas. Isso deve beneficiar apenas uma equipe do Spurs, que é de 9 a 11 em situações de embreagem (jogos em cinco pontos nos últimos cinco minutos) nesta temporada.

Atualmente, San Antonio tem 20-24, atrás do Kings para uma derrota para a posição final do torneio ocidental do jogo. Ele está em Miles, onde a equipe estava na última temporada, quando o Spurs terminou 22-60 e marcou o castelo com a seleção nº 4.

E por que os Spurs foram tão ruins? Eles começaram na última temporada com um experimento, tentando Sochan como proprietário de navios pela primeira vez, e não correu bem. De fato, quando San Antonio combinou Wembanyama com Jones, o único verdadeiro proprietário de sua lista, os Spurs superaram os oponentes de 4,3 pontos por 100 posses.

O escritório principal reconheceu isso e assinou Chris Paul, que aos 39 anos ainda pode alimentar os tiros fáceis de Wembanyama, mas não pode manter um esforço para calibrar os playoffs por uma temporada completa. Então agora ele presumivelmente apoiará a Fox, e os Spurs liderarão um proprietário constante por 48 minutos completos. Imagine as possibilidades.

Fox nunca jogou com alguém tão talentoso quanto Wembanyama. Ele esteve ao lado de Sabonis Domantas durante as últimas três temporadas, aparecendo nos playoffs. Não seja mal compreendido: Sabonis é um jogador talentoso, um All-Star três vezes. Mas tudo o que não faz bem: espaço no chão (embora tenha sido muito melhor nesse sentido nesta temporada) e protege a vantagem, Wembanyama faz espetacularmente.

Entre os jogadores que lidam com a bola por cinco ou mais bens de pick-and-roll por jogo, apenas Darius Garland, Shai Gilgeous-Alexander e Tyrese Haliburton tiveram uma média de mais pontos por posse do que o 1,07 da Fox. Enrole no jogo, um cara que pode marcar 30 pés de distância da borda a 3 pés acima dele. Uma aposta entre a velocidade da Fox e a duração de Wembanyama é a perda de uma defesa.

Considere como esses atributos no espaço fornecidos por três asas poderia ser. Os Spurs agora precisam considerar se estão, Devin Vassell, Keldon Johnson e Julian Champagnie são esses caras. Eles também mantêm o valor e, juntamente com algumas mais seleções da primeira rodada, os Spurs ainda têm flexibilidade.

Eles estarão entre os candidatos do título da liga nesta temporada? Não. Mas eles se elevarão no Ocidente. Além disso, a disputa nunca foi o objetivo no ano 2 da era Wembanyama. Este é o próximo passo no plano de San Antonio de cercar Wemby com o tipo de talento que o amplia, e o domingo foi uma missão cumprida.

Os Spurs fizeram com o que tantos gerentes gerais sonham, combinando um centro geracional com um derviche rotativo de um proprietário de NBA. Foi o que o executivo da NBA Danny Ainge tentou fazer oito anos atrás, quando com o Boston Celtics, ele tentou combinar Irving com Davis no início de seus primos.

Em 2025, o gerente geral dos Mavericks, Nico Harrison, finalmente se juntou a Irving e Davis em Dallas, uma dupla que considera uma séria ameaça no Ocidente. O que deve pensar em San Antonio durante a próxima década?