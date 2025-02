O alívio para Lakshya Sen, a Suprema Corte permanece no caso de um caso obrigatório sobre as alegações de fraude da idade

O Supremo Tribunal emitiu uma notificação em uma petição especial sobre a licença enviada pelo badminton lakshya sen, questionando a decisão da Suprema Corte em Karnatak, rejeitando seu pedido de anular a investigação sobre a alegação de definir uma certidão de nascimento para participar Em um pequeno torneio de badminton. O banco dos juízes Sudhanshu Dhulia e K. Vinod Chandran emitiram uma notificação e outros contra eles. O caso agora será ouvido em 16 de abril.

Anteriormente, a Suprema Corte em Karnatak rejeitou as petições apresentadas pelo jogador de badminton do Ace Lakshya Sen, membros de sua família e seu treinador em Vimal Kumar em conexão com as alegações de fabricação de certificado de nascimento. O tribunal decidiu que havia evidências de prima facie justificando a investigação. O caso veio de uma queixa privada apresentada por MG Nagaraja, que alegou que os pais de Lakshyi Dream Dhirendra e Nirmala Sen, juntamente com seu irmão Chirag Sen, treinador da Vimalem Kumar e um funcionário da Associação de Badminton de Karnataka, estava envolvido na falsificação da documentação familiar. .

De acordo com a denúncia, o acusado supostamente manipulou os atos de nascimento de Lakshya e Chirag Sen, reduzindo sua idade em cerca de dois anos e meio. A suposta falsificação era permitir que eles participem de torneios de badminton com idade limitada e se beneficie de benefícios do governo.

Nagaraj apoiou suas reivindicações com documentos obtidos com base na Lei sobre o Direito à Informação (RTI) e pediu ao tribunal que lembrasse as disposições originais do Escritório de Esportes da Índia (SAI) e do Ministério da Juventude e Esporte em Nova Délhi. Com base nessas evidências, o Tribunal recomendou a delegacia de polícia para investigar.

Após a diretiva do tribunal, a polícia registrou o primeiro relatório de informações (empresa) com base no 420 IPC (fraude), 468 (falsificação) e 471 (uso de documentos forjados como verdadeiro). No entanto, os peticionários transferiram a Suprema Corte em Karnatak em 2022, tomando uma decisão temporária que ficou presa na investigação.

As petições argumentaram que a queixa e os abetos subsequentes eram infundados, motivados e destinados a assediá -los. Eles alegaram que Nagaraj agiu de uma Wendeta pessoal, alegando que sua filha havia enviado um pedido de anexo à Prakash Padukone Badminton Academy em 2020, mas não foi eleito após o processo de avaliação. Vimal Kumar, treinador da academia, foi listado na denúncia.

A justiça do MG Uma, ao rejeitar petições, percebeu que o advogado que apresentou a petição não apresentou argumentos, apesar do fato de ter recebido possibilidades suficientes. O juiz também rejeitou o pedido de mais tempo.

“Quando os materiais da Prima Facie são dignos de nota, que são crimes, não encontro motivos para interromper a investigação ou revogar procedimentos criminais”, disse uma justiça. O Tribunal observou que o requerente havia fornecido evidências documentais suficientes obtidas via RTI, fortalecendo a necessidade de uma investigação.

