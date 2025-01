O americano Greg Bell, o mais antigo medalhista de ouro olímpico vivo em atletismo, morre aos 94 anos de idade

O grande Greg Bell, que era o mais antigo medalhista de ouro olímpico vivo do atletismo, morreu aos 94 anos. Bell respirou o último 25 de janeiro, de acordo com o World Athletics, que prestou homenagem ao medalhista olímpico de ouro de 1956. “O atletismo mundial está profundamente triste, ouvindo Greg Bell, o campeão olímpico de salto em 1956, morreu no sábado aos 94 anos de idade. Ele era o medalhista olímpico de ouro olímpico mais antigo do atletismo “, disse ele.

Bell era um longo saltador masculino no mundo da década de 1950. Além de conquistar o título olímpico em Melbourne, o seu melhor de 8,10 m, que ele produziu em Austin, EUA, em 1957, estava a apenas três centímetros do recorde mundial, estabelecido por Jesse Owens em 1935.

Em 1959. Em 1959, ele também saltou 8,09 m novamente.

Bell nasceu em Terre Haute, Indiana, nos EUA, em 7 de novembro de 1930, e frequentou a Garfield High School.

Depois de começar o trabalho e depois servir no exército, ele ingressou na Universidade de Indiana e permaneceu invicto no salto em distância durante toda a sua carreira colegial, incluindo a vitória no Campeonato da NCAA.

Nos Jogos Olímpicos de 1956, Bell, de 26 anos, saltou a 7,83 MW de condições difíceis de ganhar 15 cm antes de seu compatriota John Bennett.

Bell garantiu prata no Sr. American em Chicago em 1959 e se aposentou após o quarto lugar nas tentativas olímpicas americanas em 1960.

Depois de obter um diploma de bacharel na Universidade de Indiana, Bell mais tarde se tornou dentista. Por 50 anos, ele foi diretor de odontologia do Hospital Estadual de Logansport, antes de se aposentar em 2020 aos 89 anos.

Além do fato de ser o Hall da Fama da Universidade de Indiana, Bell foi apresentado ao Hall da Fama do Atletismo Nacional em 1988.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).