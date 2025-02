O árbitro solicitado pela Lionel Messi Autograph entregou a proibição de seis meses

A CONCACAF tomou medidas disciplinares contra o árbitro.

Segundo as fontes, o árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nava foi suspenso de oficiar os torneios da CONCACAF por seis meses depois de solicitar um autógrafo da Lionel Messi.

Ortiz Nava, 36 anos com deficiência, o que leva a CONCACAF a iniciar uma investigação contra ele.

De acordo com as regras, as autoridades não podem tirar fotos ou autógrafos com jogadores e resultar em sanções sérias. Agora, o árbitro que se aproximou de Messi está pronto para cumprir uma proibição de seis meses.

Em um comunicado, a CONCACAF disse na semana passada que o comportamento do árbitro “Ele não está alinhado com o código de condeneração para funcionários do partido” E ele acrescentou que Ortiz Nava tinha “Ele reconheceu seu erro, pediu desculpas pelo incidente e aceitou a ação disciplinar que a CONCACAF solicitou”.

Um árbitro pediu sua camisa Lionel Messi depois de oficiar sua partida entre Miami na Copa da Concacaf. Messi forçou e deu ao policial sua camisa valiosa, gerando preocupações de integridade e favoritismo em relação à Superstar. – Esportes do escritório principal (@FOs) 20 de fevereiro de 2025

Enquanto servia sua suspensão, Ortiz Nava, que oficiou a Liga Méxica de sexta -feira entre Puebla e Club Tijuana, continuará a oficiar na Liga MX do México. De acordo com a mesma fonte, Ortiz Nava enfrentará prisão perpétua se ele quebrar outras regras.

Lionel Messi é futebol da Major League e seu clube desde sua chegada aos Estados Unidos. Ele continua a aumentar a popularidade da liga com sua fama. Durante os jogos, também vimos jogadores da oposição se aproximarem da ex -estrela do Barcelona para selfies e autógrafos.

No entanto, para os funcionários, é proibido, pois eles não podem fazê -lo. Se eles violarem essa lei, enfrentarão severa punição pelas autoridades. Agora, a recente punição de Ortiz Nava servirá como um ótimo exemplo para outros árbitros.

Enquanto isso, o Inter Miami de Messi retornará à ação no empate da Concacaf, contra o Sporting KC, com uma vantagem de gol quando os receber na noite de terça -feira.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.