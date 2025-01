O atleta Kudo -ATLETA KHAN pede ao evento que se torne parte do programa nacional de jogo

O campeão mundial júnior, Sohail Khan, também observou que Kudo é uma das disciplinas de artes marciais mistas que mais crescem.

O Kudo de Madhya Pradesh, Sohail Khan, pediu a inclusão de Kudo nos Jogos Nacionais, enfatizando o rápido crescimento do esporte e a crescente popularidade em toda a Índia. A 38ª edição dos Jogos Nacionais, atualmente em andamento em Uttarakhand, apresenta 32 esportes e quatro eventos de demonstração: Mallakhamb, Kalaripayattu, Rafting e Yogasana. No entanto, Kudo, uma das disciplinas de artes marciais mistas que mais crescem permanece ausente do alinhamento do evento.

Sohail Khan, um artista Kudo Martial decorado na categoria masculina de -250 PI, construiu uma carreira ilustre com numerosos elogios. O campeão mundial júnior garantiu 21 medalhas nacionais de ouro e deixou uma marca no cenário global, chegando às quartas de final do Campeonato Mundial Sênior de Kudo em Tóquio, Japão (2023). Sua conquista mais recente inclui ganhar uma medalha de bronze na Copa Kudo Eurásia 2024 na Armênia.

Khan acredita firmemente que Kudo merece um lugar no principal evento multisport da Índia.

“O Kudo deve fazer parte dos Jogos Nacionais, pois é uma das artes marciais mistas que mais cresce na Índia e no mundo. Com mais de 10 lakh de atletas ativos que participam de aldeias, distritos e estados, tornou -se um esporte significativo na Índia ”, afirmou.

A influência de Kudo se estende além das fronteiras nacionais, com mais de 10 comitês olímpicos nacionais que reconhecem o esporte. Na Índia, o Ministério dos Assuntos da Juventude e o governo da Índia reconheceram oficialmente Kudo, fortalecendo ainda mais sua credibilidade.

O ícone de Bollywood e o entusiasta do esporte Akshay Kumar, que atua como presidente da Kudo India, desempenhou um papel vital em sua promoção e desenvolvimento.

“Reconhecido pelo Ministério dos Assuntos da Juventude e pelo Governo da Índia e apoiado pelo Presidente de Esportes, Akshay Kumar, Kudo se estabeleceu como um esporte mundial, com imenso potencial para prosperar ainda mais. Além disso, Kudo foi reconhecido por mais de 10 comitês olímpicos nacionais, mostrando sua crescente importância e alcance global ”, concluiu Sohail Khan.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama