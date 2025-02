O ato de Rohita Sharma após um jantar de equipe com Gautam Gambhir Springami Nova frase “Teoria das fendas”

O vice -presidente do Conselho de Controle do Críquete da Índia (BCCI) Rajeev Shukla revogou recentemente o Rift Suki entre o capitão Rohit Shara e o treinador Gautam Gambhir. Falando no partido, Shukla deixou relatos de que eles apareceram entre as performances catastróficas na Austrália durante o troféu Border-Gavascar, que a Índia perdeu por 1-3. Embora Rohit e Gambhir tivessem tolerado alguma turbulência em seu relacionamento, parece que os dois conseguiram deixar suas diferenças de lado em um caso maior – ajudando a Índia a aumentar o troféu dos mestres.

Antes da abertura da série ODI contra a Inglaterra em Nagpur, Rohit e Gambhir, eles compartilharam um momento despreocupado após um jantar de equipe. No filme viral, Rohit aparentemente brincou, e Gambhir ouviu atentamente com um sorriso no rosto durante a conversa.

A maneira como o capitão Rohit Sharma e o treinador Gautam Gambhir se divertem depois do almoço ontem à noite no hotel da equipe. Eu amo vê -los. pic.twitter.com/ewa9as6wmn – (@rushiiii_12) 5 de fevereiro de 2025

A Índia enfrentará a Inglaterra pela primeira partida de ODI na série na Associação de Críquete de Vidarbha em Nagpur na quinta -feira.

No início desta semana, a BCCI anunciou que o spinner Varun Chakaravarty foi adicionado à equipe da Team India à próxima série ODI com três partidas contra a Inglaterra.

Varun escolheu 14 gols, que cobriram uma sequência de cinco tempo em Rajkot na série T20i de cinco lãs recentemente concluída contra a Inglaterra. Ele também foi um jogador da série por sua apresentação de boliche. Varun ingressou na equipe ODI em Nagpur, como disse o BCCI.

Falando em uma entrevista coletiva antes da partida, Rohit abriu a adição de Varuna à equipe da Índia à série ODI contra a Inglaterra e disse que quer ter uma opção e ver o que os homens em azul podem fazer com um spinner de 33 anos.

“Entendo que está no formato T20, mas ele claramente tem algo diferente. Então, queríamos ter uma opção e ver o que podemos fazer com ela. Durante a série, ele nos apresenta a oportunidade de tocá -lo em um determinado estágio e ver do que ele é capaz: “Rohit foi citado pela ICC.

(Com entradas de ania)