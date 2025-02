O aviso do ex -lutador da WWE sobre Ranveer Allahbadia se torna viral: "Pessoas como ele …"

O YouTuber Ranveer Allahbadia é analisado intensamente sobre seus comentários controversos sobre o popular programa assado do comediante de Samaya Rain, “India Got Hotten”. Durante sua aparição na série Ranveer, também conhecida como “Beerbiceps”, ele perguntou ao jogador: “Você prefere assistir seus pais fazer sexo todos os dias pelo resto da vida ou se juntarem uma vez e o parávam para sempre?” Na indignação nacional por causa de seus comentários estavam o lutador da WWE SANGA, também conhecido como Saurav Gurjar, ele disparou um aviso direto a Ranveer.

Falando no filme enviado em seu cabo X, Gurjar alertou Ranveer que mesmo sua segurança não seria capaz de salvá -lo se eles cruzassem os caminhos. Gurjar sugeriu que Ranveer não deveria ser perdoado por sua atenção abaixo do cinturão e chamou as autoridades para tomar ações estritas contra ele para determinar a prioridade.

“O que quer que ele tenha feito na série, ele não pode ser perdoado por isso. Se não tomarmos medidas contra ele por seu comportamento, mais pessoas como ele dirão coisas semelhantes. Pessoas como ele atravessaram toda a fronteira. Devemos aceitar uma ação legal contra pessoas que estragam nossa sociedade e religião, dizendo que a próxima geração pode ser salva. Agora.

As queixas policiais foram submetidas a Ranveer, Samay Rain, Apoorvie Makhija e outro episódio relacionado “India Get Has Have”. A polícia de Mumbai e Gwahati foi procurá -lo, mas ele não pôde ser encontrado em sua residência em Mumbai; O apartamento foi fechado.

O policial disse à Agência de Imprensa da PTI que as agências policiais em Mumbai iniciaram uma investigação e foram a um apartamento no distrito de Versova na cidade para interrogá -lo.

Na quinta -feira, Allahbadia foi convidado a se apresentar na delegacia de Khar em Bombaim para registrar sua declaração. Mais tarde, no entanto, ele pediu que seria em sua casa.

Enquanto isso, Saurav Gurjar trabalhou como lutador de tempo integral na WWE em 2018-2024, aparecendo principalmente em seu programa de desenvolvimento de talentos, WWE NXT.

No ano passado, a última apresentação da WWE apareceu, aparecendo em Andre, o gigante Memorial Battle Royal, onde foi eliminado por Creed Brothers.

Em abril de 2024, ele foi libertado pela WWE.