O Barcelona enfrentará o Valencia nas quartas de final da Copa Del Rey; Real Madrid visitará Leganés

O Barcelona, ​​31 vezes vencedor da Copa del Rey, enfrentará o Valência nas quartas-de-final, após o sorteio de segunda-feira. O campeão espanhol e europeu, Real Madrid, viajará para o vizinho Leganés, enquanto o Atlético de Madrid receberá o Getafe no próximo clássico da capital. O Barcelona venceu o Real Betis por 5 a 1 nas oitavas de final, avançando para as oitavas de final e enfrentando o Los Che, numa repetição da final de 2019, vencida pelo Valência por 2 a 1. Na segunda partida, o Real Sociedad enfrentará o Osasuna, e as quartas de final serão disputadas de 4 a 6 de fevereiro.

Sorteio completo:

Valência em Barcelona, ​​​​Leganés no Real Madrid, Atlético de Madrid em Getafe, Real Sociedad em Osasuna

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)