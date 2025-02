O basquete de fantasia renuncia a Wire Week 16: O prazo de troca da NBA é adicionado a todas as ligas, os jogadores da Liga Deep para assinar

Olá! Bem -vindo novamente. Muito para chegar esta semana. Nós vamos mergulhar em nós mesmos.

Um lembrete para todos: o prazo de troca é quinta -feira às 15h et.

Como lidar com isso por fantasia:

Se possível, divida o tempo para estar disponível para monitorar as notícias de aproximadamente 13h às 13h30 ET na terça-feira.

Alertas de notícias leves. Se você ainda usa o Twitter/X, gire os alertas para Shams Charania (https://x.com/shamscharania), Marc Stein (https://x.com/thesteinline) e Chris Haynes (https://x.com/chrisbhaynes). Bluesky ainda não tem uma função de alerta, mas a conta espelhada shamsbot (https://bsky.app/profile/shamsbot.bsky.social) irá preencher automaticamente com qualquer coisa sobre os principais fatores de notícias. Além disso, seus aplicativos favoritos de fantasia e notícias esportivas terão cada emprego publicado com apenas alguns minutos atrasado.

Se a sua liga tiver limites semanais de transação, você provavelmente deseja manter pelo menos dois para quinta e sexta -feira. Idealmente, você deseja pelo menos uma transação para fazer uma reação oficial na reação imediata e depois outra a fazer durante o fim de semana, quando (inevitavelmente) alguém se beneficia inesperado de uma nova oportunidade.

Antes do prazo, identifique seus jogadores mais aposentados. Não perca tempo e, potencialmente, um bom caminhão está perdido, porque eu estava descobrindo quem cair.

Como sempre, os jogadores deste artigo devem estar na lista em menos de dois terços das ligas da CBS. Os jogadores aparecem na ordem em que eu recomendo adicioná -los, assumindo que eles são igualmente bons para sua equipe.

Adicionar para todas as ligas

Isaiah Collier, Jazz (49% na lista)

Brice Sensabaugh, Jazz (14% na lista)

Pela segunda vez em mais de três semanas (um período de 13 jogos), o Jazz permitiu a todos os Losuri Markkanen, John Collins e Walker Kessler jogando no mesmo jogo na quinta -feira. Foi também apenas a segunda reunião para Jordan Clarksson, Collin Sexton e Keyonte George na mesma seção. Com o prazo de troca, Utah parece estar envolvido em uma pequena exposição. Embora todos esses jogadores estejam perdendo jogos, e seu relatório de lesões permanece cheio de meninas pequenas, eles estão jogando mais suas “estrelas”. Depois de calcular a média de apenas 2,3 dos seis jogadores disponíveis por jogo por um trecho de oito jogos, que quase dobra 4,2 “estrelas” por jogo nos últimos cinco.

Essa exposição antes da morte é a razão pela qual Sensabaugh permanece tão alta nesta coluna, apesar dos últimos 10 dias esquecíveis. O jazz nos disse que eles são agressivamente um formigamento, e eu acredito neles. A vantagem aqui é a possibilidade de até três jogos mais baixos antes do prazo. Quando Utah esteve em seu período de circulação antes da apresentação, ele teve uma média de 20-4-2 com 3,7 três três enquanto disparou 49% do campo, apesar de jogar apenas 26,0 minutos por jogo. Isso é muito bom!

O argumento a favor da coleção é mais fácil. Ele tem uma média de 8,1 assistências e 30,5 minutos por jogo em seus últimos 13 jogos. Ele permaneceu detentor, mesmo durante esse período recente de exibição. Ele começou a filmar e marcar mais sobre nove jogos, obtendo seus pontos por jogo até 12,6 naquele período. É facilmente uma licença de todas as ligas neste momento.

Ausar Thompson, Pistons (53% na lista)

Enquanto seu irmão, Amém, está dando um salto maior em Houston, Ausar também está subindo para o norte. 11 jogos se passaram desde que foi elevado ao alinhamento inicial. Thompson permanece inconsistente, como evidenciado por sua noite e minutos totais, mas a tendência ainda é positiva. Compare suas seis primeiras aberturas com seus segundos cinco:

Primeiros seis: 8-6-2 com 2,5 ações em 21,7 minutos

Segundo cinco: 11-5-1 com 2,6 ações em 23,2 minutos

Não é uma linha reta em nenhuma seção. Mas, como eu disse semana após semana, acredito muito em talento, e a trajetória geral é o que queremos ver.

Toumani Camara, Trail Blazers (Lista de 57%)

Camara tem sido um dos 100 primeiros produtores há aproximadamente um mês. Seus minutos, FG%e FGA (e, consequentemente, seus pontos) são todos em janeiro. Sempre foi um defensivo incondicional, mas está tendo um impacto mais completo e gerado pelo menos um imersão viral! Portland está no meio de sua melhor seção desde que Damian Lillard saiu (ele venceu seis dos sete), e Camara é uma peça importante de seu sucesso. Ele não ganhará ninguém sua liga de fantasia e provavelmente tem pouco espaço para melhorar além do que já está nos mostrando, mas pertence às listas.

Vit Krejci, Falcones (40% na lista)

Jalen Johnson (ombro) terminou para a temporada, e acho que Krejci é o caminhão de longo prazo, apesar de um mau desempenho na derrota na quinta -feira. O maior vencedor é provavelmente De’andre Hunter (78% na lista), mas já está muito pronto para ajudar a maioria de vocês. Zaccharie Risacher (52% na lista) brilhou na quinta -feira, marcando 30 pontos em 25 minutos como titular, mas ainda duvido da capacidade de Risacher de impactar significativamente as ligas de fantasia padrão nesta temporada. Quando tento dividir os dados da maneira mais favorável possível para o Risacher, o acabamento de minutos de coleção arbitrariamente para incluir bons jogos e eliminar os ruins, ele ainda sai como um artilheiro ineficiente com adolescentes baixos com rebotes baixos, assistências insignificantes e Menos de duas ações por jogo. Risacher pode ter minutos suficientes para danificar o valor de Krejci, mas o próprio Risacher evitaria na maioria dos formatos.

Krejci, por outro lado, tem aumentado ultimamente. Ele mal estava na rotação antes do Natal, mas seus minutos aumentaram rapidamente e tem para 11-3-4 com 2,5 três e 1,7 ações em 28,6 minutos. Isso não é suficiente para a maioria das ligas padrão, mas com Johnson fez a temporada, os minutos e o uso de Krejci devem avançar no futuro. De fato, antes da explosão de quinta-feira (que pode ter contribuído para seus minutos baixos), Krejci chegou a 12-4-5, com 2,7 três e 3,0 ações da lesão. Existem várias maneiras pelas quais Krejci pode terminar em isenções em algumas semanas, mas vale a pena adicionar por enquanto.

Duncan Robinson, calor (26% na lista)

Robinson iniciou os últimos sete jogos, marcando pelo menos 12 pontos em seis deles. Possui uma média de 15-3-3, com 3,6 três três, jogando 32,1 minutos durante esse período. Essa seção inclui dois jogos com Jimmy Butler (suspensão) ativo, jogos durante os quais Robinson jogou menos minutos, mas marcou mais. Com Butler, foi no futuro previsível, Robinson deve continuar a oferecer excelentes três com ajuda sólida em algumas outras categorias.

Vasilija Micic, Hornets (8% na lista)

Além de Brandon Miller (Doll), o Hornets também acaba de anunciar que Tre Mann (de volta) terminou para a temporada. Mann estava fora por um tempo, mas sabendo que não retornará ajuda para estender a possível viabilidade de fantasia de Micic. Ultimamente, o Micic está em uma sequência, com uma média de 12-3-4 com 2,3 três nos últimos quatro jogos. Parte de seus minutos adicionais se deve à infinidade de lesões que afetam Charlotte, muitas das quais estão no curto prazo. Mas com a bola Lamelo (tornozelo) pelo menos mais uma semana, o Micic deve poder manter esse papel expandido pelo menos até a semana 16.

Nick Smith Jr., Hornets (25% na lista)

Os quatro primeiros jogos de Smith como titular após a lesão no pulso da temporada de Brandon Miller foram bons. Ele teve uma média de 15-4-3 com 2,8 três três enquanto jogava 30,3 minutos por noite. No entanto, seus últimos três foram muito piores, desde que ele esqueceu como encontrar o anel de basquete quando desencadeia. São 5 de 24 de 24 (21%) do campo durante eles, o que requer os três resultados combinados para improvisar 11 pontos. No entanto, ainda está começando: a equipe espera que sai disso. Entendo o impulso de deixá -lo ou ignorá -lo, mas ainda estou interessado em adicionar Smith em muitas situações.

Guerschon Yabusele, 76ers (39% na lista)

Ele esteve na Fantasy Stripes, um elemento básico do final da lista de “outras recomendações”, quando Paul George (dedo) e Caleb Martin (Hip) são saudáveis. Mas ambos estão atualmente do lado de fora, o que levou a um aumento no uso de Yabusele (seus minutos não mudaram significativamente). Embora os 76ers estejam tratando George e Martin como dia após dia, ambos poderiam permanecer marginalizados pelo menos um pouco mais. George sofreu uma “lesão no tendão extensor” no sábado e parece provavelmente perder pelo menos mais alguns jogos. Martin retomou as práticas completas na segunda -feira, então sua ausência de 10 jogos e contagens pode estar chegando ao fim, mas seu retorno provavelmente teria menos impacto em Yabusele do que o de George.

Outras recomendações: Harrison Barnes, Spurs (33% na lista); Keon Johnson, Nets (21% na lista); Stephon Castle, Spurs (60% na lista); Andrew Nembhard, marcapasso (45% na lista); Jalen Wilson, redes (7% na lista); Brandin Podziemski, Warriors (42% na lista); Max Strus, Cavaliers (27% na lista); Eric Gordon, 76ers (4% na lista)

Candidatos a Escondita antes do jornal

Jordan Clarksson, Jazz (57% na lista)

Clarkson tem sido sólido este ano, geralmente aparecendo como um dos primeiros nomes nas listas de “outras recomendações” nesta coluna. Durante o dia de Ano Novo, ele teve uma média de 17-4-4 com 2,0 três, apesar de jogar apenas 26,7 minutos por jogo. Desde então, no entanto, ele jogou minutos limitados em apenas duas aparições. O jazz afirma que está lidando com fascite plantar, mas realmente não podemos confiar nos relatórios de lesões por jazz enquanto são transmitidos de maneira tão agressiva. Se Clarksson for alterado no prazo da próxima semana, há uma possibilidade decente de que seu pé “se recupere rapidamente” e possa reproduzir, se não melhorar, sua produtividade precoce da temporada.

Donovan Clingan, Trail Blazers (lista de 52%)

Clingan tem apenas uma média de 16,6 minutos até agora nesta temporada, enquanto os Blazers de Trail tentam deixar espaço para os três, DeAndre Ayton e Robert Williams. Portland deve tentar tratar um de seus outros centros no prazo. Mesmo que não o fizerem, é razoável esperar que eles tentem mais minutos por seu novato promissor na seção. Se você praticar a produção atual por minuto de Clingan para um alvo atingível com um jogo de sorte de 24 minutos, ele seria uma média de 8-10-1 com 2,4 bloqueios por jogo. Requer algumas condições especulativas de pontos, não é completamente confiável no status quo atual, mas é por isso que está na seção “candidato”.

Opção mais profunda da liga: Jordan Hawkins, Pelicanos (13% na lista)

Especial da Liga Deep

Larry Nance, Falcones (5% na lista)

As melhores opções da Liga Deep da semana também são atraentes para as ligas padrão: ver Micic, Wilson e Gordon, listado anteriormente. Eu também preferiria Bruce Brown a Nance, mas escrevi sobre ele semana passada. Nance acaba de voltar de uma lesão nas mãos de quase um mês. Ele jogou 20, 20 e 15 minutos em seus três primeiros jogos e só colocou bons números de fantasia em um deles. No entanto, com a temporada de Jalen Johnson agora, Nance provavelmente estará online por minutos adicionais no futuro. Quando as coisas funcionam para ele, ele geralmente é um marcador baixo, mas uma boa fonte de rebotes e defesa.

Outras recomendações: Bruce Brown, Raptors (10% na lista); Moussa Diabato, Hornets (5% na lista); Ty Jerome, Cavaliers (Lista de 19%)