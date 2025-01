O BCCI considera contratar um treinador de rebatidas após as dificuldades dos batedores indianos contra a Nova Zelândia e a Austrália.

A atual equipe técnica da seleção indiana de críquete não tem um treinador de rebatidas designado.

Em um desenvolvimento interessante em relação ao time indiano de críquete, o BCCI está finalmente considerando seriamente a contratação de um treinador de rebatidas.

De acordo com um relatório do Cricbuzz, ocorreram discussões dentro do BCCI e na gestão da equipe indiana sobre o fortalecimento da equipe de apoio com a contratação de um treinador de rebatidas.

Atualmente, a comissão técnica indiana não tem um treinador de rebatidas designado. Inclui o técnico Gautam Gambhir, o técnico de boliche Morne Morkel, o técnico de campo T Dilip e dois assistentes técnicos – Ryan ten Doeschate e Abhishek Nayar.

A necessidade de um treinador de rebatidas surgiu após as dificuldades dos batedores indianos, incluindo nomes como Virat Kohli e Rohit Sharma, contra a Nova Zelândia e a Austrália.

No ano passado, a Índia sofreu sua primeira lavagem doméstica em uma série de testes de três ou mais testes, quando a Nova Zelândia acabou com o orgulhoso domínio doméstico de 12 anos da Índia. A equipe então perdeu o Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 por 3-1.

O BCCI teria considerado alguns nomes para o cargo vago, incluindo ex-gigantes nacionais do críquete.

Durante a última temporada de testes, contra Bangladesh, Nova Zelândia e Austrália, Rohit teve média de apenas 10,93 em oito testes, e Kohli teve média de 22,47 em 10 testes. Embora Rohit mal conseguisse sobreviver por muito tempo, Kohli continuou a entregar entregas fora da Austrália.

A atual comissão técnica não tem a ‘estatura’ de Ravi Shastri, diz ex-técnico de boliche

Há poucos dias, o ex-técnico de boliche indiano Bharat Arun apontou que a atual comissão técnica não tem “o tipo de estatura e confiança” que o ex-técnico Ravi Shastri tinha ao dizer a Kohli para corrigir seus erros.

“Shastri disse a ele: ‘Você fica apoiado no coto da perna e a bola balança na Inglaterra. Você não pode ficar aqui, ficar no meio do coto, sair da dobra. Você é o dono do rebanho. Kohli seguiu na Austrália (em 2014/15) e marcou quatro séculos. Para dizer isso a Kohli, é preciso ter o tipo de estatura e confiança que Ravi Shastri tinha, algo que acho que a atual comissão técnica não tem.” Arun disse no canal de S Badrinath no YouTube.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.