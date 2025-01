O Bengals segue vivo para os playoffs com vitória sobre o Steelers, cuja queda continua no final da temporada

O Pittsburgh Steelers teve sorte de ter vencido 10 jogos antes. Eles podem ficar presos em 10 vitórias no início da entressafra.

Os Steelers desmoronaram e tiveram outro desempenho horrível, em que o ataque foi em grande parte inepto. O Steelers perdeu por 19-17 na noite de sábado para o Cincinnati Bengals, que manteve vivas suas esperanças nos playoffs remotos. Para os Steelers, foi o quarto jogo consecutivo em que nunca lideraram.

Os Steelers tiveram uma chance tardia de vencer o jogo com um field goal, mas seu ataque parou antes de chegar ao meio-campo e os Bengals aguentaram quando Pat Freiermuth fez um passe na quarta descida. Isso resume o mês passado para os Steelers.

Os Bengals (9-8) precisavam vencer e esperar até domingo por ajuda. Eles também precisam que o Kansas City Chiefs vença o Denver Broncos e o New York Jets vença o Miami Dolphins (ou um empate) para garantir a vaga no wild card.

Os Steelers (10-7) estão nos playoffs. Mas eles enfrentarão o Baltimore Ravens na próxima semana se o Los Angeles Chargers vencer no domingo o Las Vegas Raiders. Os Steelers enfrentarão o Houston Texans fora de casa se os Chargers perderem.

Pode não importar quem os Steelers jogam. Eles não conseguem vencer nenhum adversário no nível dos playoffs ultimamente.

O quarterback do Bengals, Joe Burrow, fez jogadas suficientes para manter Cincinnati na disputa pelos playoffs. (Foto de Shelley Lipton/Icon Sportswire via Getty Images)

Steelers tem um primeiro tempo difícil

Os Steelers perderam três partidas consecutivas e começaram devagar no sábado. O quarterback do Bengals, Joe Burrow, teve uma corrida fácil no campo para iniciar o jogo. Os Steelers começaram o cornerback Cory Trice Jr., substituindo o inativo Donte Jackson e fazendo seu primeiro início de carreira em seu sexto jogo na NFL, contra Ja’Marr Chase sem assistência. Chase o venceu facilmente para um touchdown de 12 jardas. Foi o 17º touchdown de Chase na temporada. Burrow completou todos os seis passes na corrida. Ele teve 12 finalizações seguidas para iniciar o jogo, sequência que foi quebrada por passe perdido.

Após o touchdown de Chase, os Steelers acertaram uma rápida cesta de 3 pontos que deu continuidade a um trecho difícil para o ataque. Pittsburgh não liderava um jogo desde a vitória da semana 14 sobre o Cleveland Browns. Isso foi no dia 8 de dezembro. Para uma equipe que já teve um recorde de 10-3 e foi eliminada da disputa do campeonato AFC North quando o Baltimore Ravens a conquistou ao vencer o jogo 1 no sábado, foi um dezembro ruim. E o início de janeiro não parecia muito melhor.

Pittsburgh teve algo acontecendo no ataque e reduziu o déficit para 10-7 em um touchdown de Najee Harris, mas os Steelers cometeram alguns erros no final do intervalo. Eles se atrapalharam no retorno do punt, embora uma boa captura em um desvio para uma interceptação de Beanie Bishop Jr. Mas então os Steelers tentaram o quarto para 1 em sua própria linha de 37 jardas e foram interrompidos, dando ao Cincinnati a chance de marcar pontos antes do final do tempo. Os Steelers seguraram Cincinnati em uma tentativa de field goal e os Bengals conseguiram uma vantagem de 13-7. Os Steelers tiveram apenas 75 jardas no intervalo. Russell Wilson teve apenas quatro finalizações para 45 jardas naquele tempo. Pittsburgh não ultrapassou a marca de 100 jardas no jogo até o quarto período.

Provavelmente deveria ter sido um déficit de 10-7, na pior das hipóteses, no intervalo, mas os Steelers não conseguiram sair do caminho. Essa é a história dele há um mês.

Bengals continua vivo para a pós-temporada

A história dos Bengals tem sido oposta. Eles venceram cinco jogos consecutivos para manter vivas suas esperanças na pós-temporada.

Cincinnati teve que aguentar. Os Bengals deveriam ter decidido o jogo e foi o que pareceu quando chegaram à vantagem de 19-7. Eles estavam em ótima forma quando forçaram um chute do Steelers, liderando por 19-14 faltando pouco menos de seis minutos para o fim. Mas então uma reviravolta acidental deu aos Steelers esperanças renovadas. Um chute do Steelers acertou o pé do bloqueio do cornerback DJ Ivey do Bengals, e Pittsburgh se recuperou. Mas um grande sack de Trey Hendrickson, que lidera a NFL em sacks nos jogos de domingo, foi um dos principais motivos pelos quais a campanha dos Steelers estagnou e eles se contentaram com um field goal.

Os Steelers tiveram outra chance de vencer. Eles acertaram um sack logo no aviso de dois minutos na terceira descida para forçar um chute. Os Steelers vinham lutando há semanas, sem liderar um jogo desde o início de dezembro, mas tiveram a chance de obter uma grande vitória com apenas uma série. Pittsburgh avançou para o campo após uma recepção de Freiermuth na terceira descida. Mas Wilson foi parado em uma corrida, recebeu um sack de Hendrickson novamente, não conseguiu acertar George Pickens e, na quarta descida, um passe ricocheteou nas mãos de Freiermuth. E esse foi o jogo.

Burrow jogou bem durante toda a temporada e ele e outros, como Chase e Tee Higgins, superaram muitos problemas ao seu redor para salvar um recorde de vitórias. Os Bengals ainda precisam dos Chiefs, que serão os titulares, e dos 4-12 Jets para vencer no domingo para chegar aos playoffs. Se Cincinnati não conseguir, deve haver muito menos foco na sequência de cinco vitórias consecutivas que incluiu vitórias de sorte contra os Cowboys e Broncos e outras vitórias contra times ruins, como os Titans e os Browns, e mais curiosidade sobre como um um time com um outfielder de nível MVP de quarterback pode perder a pós-temporada.

Mas rumo ao último dia da temporada regular, os Bengals ainda estão vivos. Eles serão grandes fãs dos Jets e Chiefs no domingo.