O troféu do Masters começa a partir de quarta -feira, após um acúmulo turbulento, no qual o torneio se separou entre o Paquistão e o Dubai, bem como com a Inglaterra diante das conexões com o boicote da partida contra o Afeganistão. O evento, considerado o segundo lugar na Copa do Mundo em uma partida de um dia, dura até 9 de março e é o primeiro torneio global de críquete, realizado pelo Paquistão por quase três décadas. No entanto, as partidas da Índia serão disputadas nos Emirados Árabes Unidos, depois que a superpotência financeira no esporte se recusou a visitar um vizinho em conexão com tensões políticas prolongadas.

O impasse mensal terminou em dezembro, quando o Conselho Internacional de Krykieta disse que a Índia jogaria seus jogos em Dubai.

Ele levanta a perspectiva da final do show de oito horas lá, e não no Paquistão, se a Índia atingir uma chance de longo alcance, já que eles são favoritos para elevar o troféu.

Arch-Iryosa Índia e Paquistão, que estão enfrentando competições internacionais apenas por causa da política, um confronto em Dubai em 23 de fevereiro na fase de grupos.

A Inglaterra joga no Afeganistão três dias depois em Lahore, em uma partida que se encontrou com uma reação em alguns distritos da Grã -Bretanha.

Mais de 160 políticos britânicos pediram um boicote em resposta à proibição do governo do Taliban no esporte.

Richard Thompson, presidente do Conselho de Krykieta, na Inglaterra, Richard Thompson, jurou que a partida se desenvolveria, dizendo que “a reação internacional coordenada do críquete da comunidade alcançará mais do que atividades unilaterais.

Os campeões dos troféus serão o primeiro evento da ICC do Paquistão desde a cooperação da Copa do Mundo em 1996 com a Índia e o Sri Lanka.

Karachi e Rawalpindi são outras cidades paquistanesas que começarão os jogos.

O Paquistão tornou -se uma zona sem equipes estrangeiras depois de visitar a equipe do Sri Lanka foi atacada por bandidos em 2009, deixando oito pessoas mortas e ferindo vários jogadores de turistas.

Mas com melhor segurança na maior parte do país, o International Cricket retornou ao Paquistão em 2020.

Índia favorita

Índia, Paquistão, Nova Zelândia e Bangladesh formam uma Austrália, Inglaterra, Afeganistão e África do Sul estão no grupo B.

Duas equipes de cada grupo se qualificam para as semifinais em Dubai e Lahore.

O Paquistão reina Masters, vencendo a Índia na final de 2017 em Oval, Londres.

Mas são os dois vencedores da Índia que são os favoritos, e o Chopper Virat Kohli Superglaw espera superar a forma ruim de acordo com seus altos padrões.

Pode ser o último jogador de 36 anos no cenário internacional, e o capitão Rohit Sharma também pode se aposentar após o torneio.

“A Índia está interpretando um críquete versátil perfeito, assim como os favoritos dos mestres dos troféus”, disse o ex -capitão Sunil Gavaskar Sunil Gavaskar.

“Na minha opinião, as outras equipes a serem cuidadosas são defender o Paquistão, a Nova Zelândia e a África do Sul mestres”.

No entanto, a Índia não terá o Ace Pace Spearhead Jasprit Bumrah.

A Austrália derrotou a Índia para ganhar uma Copa do Mundo de um dia em 2023, mas eles não têm vários jogadores importantes.

Seus poderosos Pat Cummins, Mitchell Starc e Josh Hazlewood estão fora de casa.

Em combinação com uma aposentadoria repentina de ODI de Marcus Stouinis e lesões de Mitchell Marsh-Obay, a Austrália crucial parece repentinamente sensível.

Eles foram bem espancados por 2 a 0 no Sri Lanka em uma série de duas partidas na semana passada. O Sri Lanka não se classificou para o troféu dos campeões.

O Paquistão abrirá na nona edição do Troféu dos Campeões com uma partida com a Nova Zelândia em Karachi na quarta -feira.

O co -existente são imprevisíveis, como mostraram na última edição do torneio, perdendo para a Índia por 124 corridas na partida de abertura antes de vencer a final contra eles por 180 corridas.

A Inglaterra entra na competição sob a nuvem, que foi superada pela Índia na série T20 e em um dia na liderança.

Em spinners de alta qualidade, liderados por Rashida Khan Afeganistão, é perigoso.

Eles chocaram a Inglaterra, o Paquistão e o Sri Lanka durante o Campeonato Mundial da ODI em 2023 e no ano passado alcançou as semifinais da Twenty World Cup20.

