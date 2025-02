O buraco em um de Emiliano Grillo no famoso 16º buraco em Phoenix Open Sparks Celebração de fãs enormes

Emiliano Grillo excitou a multidão durante a segunda rodada do Phoenix Open 2025 no TPC Scottsdale na sexta -feira à tarde, afundando um buraco em um.

O Ace de 155 jardas pousou no vidro no março no buraco 16 par 3, desencadeando uma grande celebração da galeria de três andares. Depois que o tiro chegou, Grillo se abraçou com o parceiro de interpretação Rafael Campos, depois outro com seu caddy diante de seu outro parceiro, Seamus Power.

“Foi um número perfeito e perfeito. Apenas uma foto completa com a cunha de lançamento”, disse Grillo no canal de golfe enquanto caminhava para o verde. “Foi uma reação um pouco atrasada, porque não a vemos muito bem desde 150, o que tivemos. Somente a multidão enlouqueceu e eu”.

O AS De Grillo foi o 12º buraco em um no número 16 no TPC Scottsdale desde que Phoenix Open se mudou para esse curso em 1987. O último jogador a fazer foi Carlos Ortiz durante a rodada final do torneio de 2022.

“Você sonha com isso”, acrescentou. “Eu jogo aqui há 10 anos e pude ver um casal. Toda vez que você fica lá, você pensa: ‘E se ele entrar?’ Foi perfeito.

O AS De Grillo foi o segundo da turnê, seu primeiro lugar no Hole 13 em Royal Portush durante o Campeonato Open de 2019.

Os espectadores viveram até a reputação barulhenta do torneio, chovendo cerveja e outras bebidas com latas e garrafas no verde. Isso causou um atraso, já que os funcionários tiveram que limpar todos os escombros, arrebatar os bunkers e inspecionar o verde quanto a danos. Mas certamente valeu a pena celebrar o golpe de Grillo.

Esses fãs quase tiveram motivos para explodir novamente quando Michael Kim quase afundou um buraco no mesmo buraco. Seu álbum alto saltou no verde, depois à esquerda do buraco, parando a apenas alguns metros de distância.

Apesar do buraco em um, Grillo está empatado em 62 em 2 Low, com um jogo suspenso pouco antes do final da segunda rodada. É projetado para fazer o corte no número, o que significa que seu ás pode promovê -lo no fim de semana.