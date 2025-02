O calor de Chennai encolhe os ombros de Punjab Warriors em um encontro emocionante

A edição inaugural do Inbl Pro U25 será disputada de 2 de fevereiro a 1º de março.

Chennai Heat conquistou uma vitória difícil de 77-65 sobre o Punjab Warriors Inbl Pro U25 no estádio do interior de Thyagaraj na terça-feira. Keith Kinner registrou 19 pontos no jogo e chegou à embreagem no último trimestre para ajudar a Cennai Heat para garantir a vitória no último trimestre. Enquanto isso, os jogadores nacionais de basquete indianos Arvierver Singh e Shakem Johnson contribuíram para a vitória com 14 pontos cada.

Chennai Heat começou o jogo com uma sólida exposição defensiva quando Deepak Choudhary e Shakem Johnson protegeram sua cesta das tentativas de Warriors na pintura. Depois de mais de dois minutos de jogo, Arviernder Singh quebrou o ponto morto em favor do calor com um triplo.

Shakem Johnson converteu dois lances livres na próxima jogada para solidificar ainda mais a liderança térmica. No entanto, Lucas Barker, da Punjab Warriors, bateu três abertos na transição para tirar sua equipe da marca e iniciar uma intensa batalha de ida e volta. No último minuto da sala, Arvierver Singh marcou dois longos da esquina para terminar o primeiro trimestre de 18 a 16 a favor do calor.

No entanto, Gurbaz Singh e Samuel Taane se combinaram para dar aos Warriors a vantagem com dois minutos restantes no meio. No entanto, Tad Dufelmeier e Keith Kiner deram um passo à frente, marcando dois triplos consecutivos e arrebatando a vantagem para terminar o primeiro tempo com uma pontuação de 39-37.

Permaneceu de extremo ao fim após o intervalo com o calor mantendo sua vantagem de dois pontos. No entanto, Stokley Chaffee, do The Warriors, lançou uma mesa de curvas e a colocação para combinar e Lucas Barker marcou da linha para arrebatar a liderança novamente no meio da sala.

O Heat continuou lutando na ala defensiva, enquanto Arviernder Singh marcou um triplo e o seguiu com uma conversão de chute livre para recuperar a liderança. Enquanto Shakem Johnson completou dois lances livres para consolidar a vantagem do calor enquanto eles continuam a ser sólidos em defesa. Keith Kinner deu um passo à frente com um triplo para dar aos Bears a vantagem dos dois primeiros dígitos do jogo no último trimestre.

Os Warriors do Punjab foram acirrados no início do último trimestre para reduzir a vantagem em quatro pontos, no entanto, o calor recuperou seu equilíbrio através do longo ponteiro de Arivender Singh. Taane Samuel de Los Warriors começou a deixar sua marca embaixo do ringue para tentar reduzir o déficit, mas não podiam impedir que o calor marque no outro extremo.

Stokley Chafee apareceu com alguns derrubados em transição para reduzir a vantagem do calor para quatro pontos, com três minutos restantes e dar aos Warriors um raio de esperança. No entanto, Keith Kinner aproveitou o jogo com um triplo crucial disputado e roubo quando o jogo chegou ao fim, ajudando o calor a passar para uma vitória por 77 a 65.

