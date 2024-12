O campeão mundial se manifesta a favor da Ligue 1 após comentários de Cristiano Ronaldo

Ronaldo foi criticado por seus comentários sobre a Ligue 1.

Numa fervorosa defesa da Ligue 1, Cristiano Ronaldo foi informado de que os seus colegas jogadores da Saudi Pro League estão “acima do peso” e “comem McDonald’s” todos os dias.

O ex-internacional francês e vencedor da Copa do Mundo, Adil Rami, respondeu às repetidas afirmações de Ronaldo de que a Saudi Pro League é superior à Ligue 1 e que todos os outros times estão “acabados”, exceto o Paris Saint-Germain Germain, vários vencedores. O antigo defesa do Lille e do Marselha zombou da liga saudita, alegando que a megaestrela portuguesa não “percebeu” o quão brilhante é a primeira divisão francesa.

Ele disse, via ActuFoot: “CR7, podemos amá-lo, mas isso não significa que porque ele teve uma carreira fantástica, assim que ele diz alguma coisa, é a verdade! As crianças da Arábia Saudita estão acima do peso. Eles comem McDonald’s todos os dias! Venha para a França com excesso de peso e veja quanto tempo você dura! “Você não percebe o nível da Ligue 1.”

Não só ele, mas também a conta de mídia social da Ligue 1 zombou do ex-astro do Real Madrid por seus comentários sobre a liga.

Cristiano Ronaldo reforçou a sua posição de que a Saudi Pro League é melhor que a Ligue 1 no Globe Soccer Awards, dizendo que as pessoas deveriam tentar “correr em 38, 39, 40 graus” e ver como se saem jogando na Arábia Saudita. A conta espanhola respondeu a X com um… pic.twitter.com/fXHHs86IPa -ESPN FC (@ESPNFC) 29 de dezembro de 2024

Faz sentido que Ronaldo, garoto-propaganda da Saudi Pro League, queira destacar a divisão em que joga. Poucos argumentariam que a Ligue 1 é inferior à divisão saudita, embora muitos atletas talentosos tenham se mudado para o Médio Oriente pela riqueza que oferece.

O contrato de Ronaldo com o Al Nassr expira em junho de 2025 e, apesar das negociações em curso para uma renovação com a equipa da Saudi Pro League, nenhum progresso foi feito até agora. No final de janeiro, Ronaldo deverá anunciar o seu futuro com ou sem o Al Nassr.

Com Ronaldo completando 40 anos em fevereiro, seria necessário um acordo em Riad ou em outro lugar para cumprir seu objetivo final de ser o capitão de Portugal na Copa do Mundo FIFA de 2026.

Ronaldo retornará à ação pelo Al-Nassr no dia 9 de janeiro, contra o Al Akhdoud, enquanto isso, as idas e vindas sobre a qualidade das duas ligas podem continuar.

