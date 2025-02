O candidato a estrela do WTT Chennai começará a partir de 25 de março

O tênis global de mesa retorna à Índia com o candidato estrela da WTT Chennai de 25 a 30 de março.

A associação entre a Stupa Sports Analytics e o Ultimate Table Tennis (UTT) continua a redefinir o tênis de mesa indiano e está pronto para melhorá -lo ainda mais, trazendo a concorrência internacional de classe mundial para Chennai pela primeira vez com a WTT Star Contender.

Projetado de 25 a 30 de março no estádio Interior Jawaharlal Nehru, este evento principal oferecerá US $ 275.000 e 600 pontos de classificação cruciais, atraindo o talento de elite internacional, fornecendo jogadores indianos para um cenário um cenário incomparável para competir no mais alto nível de um Cidade que se tornou sinônimo de tênis de mesa indiana, especialmente para produzir ícones internacionais como Achanta Sharath Kamal, Sathiyan Gnanasekaran e muito mais.

Chennai também sediou a quinta edição bem -sucedida do Ultimate Table Tennis (UTT), a melhor liga profissional de tênis de mesa da Índia, reforçando sua forte conexão com o esporte. Agora, com o candidato a estrela da WTT chegando a Chennai, a cidade está ainda mais consolidando seu status de centro esportivo global, já foi o apresentador de eventos de prestígio, como a Olimpíada de xadrez, as corridas noturnas e o críquete e o futebol de marquise e o futebol partidas.

Este principal torneio é organizado pela Stupa Sports Analytics e UTT sob os auspícios da Federação de Tênis da Tabela Indiana (TTFI). Ao combinar a emoção da Liga da UTT com a competição global de elite da WTT, o tênis de mesa indiano está programado para uma nova era de crescimento na parte de trás da aparição histórica do evento da equipe olímpica indiana.

Falando na ocasião, Deepak Malik, fundador da Stupa Sports Analytics, que desempenhou um papel fundamental em trazer a WTT Star para a Índia e organizou -a com sucesso para as duas edições de Goa, disse: “Traga o candidato estrela para Chennai reafirma a confiança do WTT desde então Trouxemos a primeira edição do torneio em 2023 para Goa.

A Stupa, juntamente com suas partes interessadas, vem promovendo o crescimento do tênis de mesa na Índia através da tecnologia Avant -Garde e a organização de eventos mundiais da classe. Tenha Chennai, uma cidade e uma região tão crucial para o tênis de mesa indiano, já que a cidade anfitriã se alinha a essa visão para aumentar o esporte e melhorar a altura global do torneio.

O vice -ministro do Diretor Adjunto de Tamil Nadu, Thiru Udhayanidhi Stalin, expressou seu entusiasmo pelo evento, afirmando: “Organizar a estrela da WTT em Chennai é um momento de orgulho para Tamil Nadu e reafirma nossa dedicação para posicionar o estado como os principais esportes. destino da Índia. Este evento não apenas mostra nossa infraestrutura de classe mundial, mas também inspira nossos jovens a adotar o esporte como um modo de vida. Congratulamo -nos com jogadores de todo o mundo e estamos comprometidos em tornar este evento um grande sucesso.

Enquanto a chegada do candidato a estrela da WTT aumentará a forte cultura esportiva de Chennai, também fornecerá talentos indianos e fãs de maior exposição à competição global do mundo global a longo prazo, transformando a cidade em um centro de tênis em tabela ativa .

Kamlesh Mehta, secretário da TTFI, disse: “A aparência de Chennai como um centro global de tênis de mesa é emocionante. Esse compromisso será baseado no sucesso da Índia na organização do candidato a estrela da WTT e aumentará ainda mais o esporte. Ver o talento de classe mundial inspirará a próxima geração e estabelecerá novos pontos de referência para o tênis de mesa indiano.

Ekansh Gupta, vice -presidente da Ultimate Table Tennis, disse: “A associação entre o tênis de mesa e a melhor estupa tem sido fundamental para transformar o tênis de mesa indiano, trazendo para a melhor concorrência e jovens talentos inspiradores. Com a WTT Star Consender preparada para Chennai, estamos fortalecendo nosso compromisso com o crescimento do esporte.

Ao combinar a emoção da Liga da UTT com a competição internacional de elite da WTT, estamos construindo um ecossistema dinâmico que incentiva o talento, melhora a cultura esportiva e solidifica a presença da Índia no cenário global.

O concorrente da WTT Star faz parte da estrutura de competição WTT de cinco níveis e mostrará cinco categorias: singles masculinos, mulheres solteiras, duplas masculinas, duplas de mulheres mistas e duplas. O torneio começará com as eliminatórias nos dois primeiros dias, o que levou a um final eletrizante nos dias 29 e 30 de março.

Treze candidatos à WTT Star ocorrem desde a estréia da competição em 2021, incluindo quatro em 2023 e 2024. O primeiro concurso de 2025 WTT Star Kuai, da China, vencendo os singles de homens e mulheres. , respectivamente.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama