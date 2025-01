O capitão da Austrália, Pat Cummins, está em dúvida para o ICC Champions Trophy 2025 devido a uma lesão no tornozelo

Pat Cummins levou a Austrália ao título da Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023, na Índia.

A Cricket Australia (CA) confirmou que o capitão Pat Cummins está lidando com uma lesão no tornozelo antes do Troféu dos Campeões da ICC, no próximo mês, no Paquistão. O marcapasso australiano será submetido a exames no tornozelo dolorido esta semana.

Cummins não foi nomeado para a equipe de testes da Austrália para a viagem ao Sri Lanka, pois espera o nascimento de seu segundo filho na mesma época. No entanto, a Cricket Australia confirmou agora que o jogador de 31 anos administrou a lesão no tornozelo durante o Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25, levando a Austrália a uma famosa vitória por 3-1.

Cummins provou ser um grande líder, vencendo a Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023, a final do Campeonato Mundial de Testes da ICC de 2021-23 e o Ashes de 2021. Sua possível ausência no departamento de boliche rápido aumentaria as preocupações da Austrália, especialmente com Josh Hazlewood também. . duvidoso.

George Bailey sobre a lesão de Pat Cummins

Depois de anunciar a equipe de teste para a turnê do Sri Lanka, o seletor nacional George Bailey confirmou a notícia da lesão de Pat Cummins aos repórteres na quinta-feira, 9 de janeiro.

Bailey disse: “Há um pouco de trabalho a fazer. Ele está com um pouco de dor no tornozelo. Acho que na próxima semana ele fará um exame e provavelmente teremos mais informações sobre onde ele está.“

Se Cummins perder, espera-se que Mitchell Marsh, versátil da Austrália Ocidental, seja nomeado capitão do evento. Ele liderou a Austrália na Copa do Mundo T20 Masculina da ICC de 2024, onde a equipe não conseguiu chegar às semifinais.

Bailey, porém, estava otimista com a participação de Josh Hazlewood no Troféu dos Campeões.

Ele disse: “Ele está trabalhando, trabalhando muito, todas as notícias sobre como ele está respondendo à recuperação da lesão na panturrilha estão indo muito bem. Temos certeza de que ele estará em forma e com vontade de lutar pelo Troféu dos Campeões.“

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.