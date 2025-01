O capitão da Copa Davis da Índia, Rohit Rajpal, espera preparar a próxima geração enquanto as principais estrelas ficam longe

A Índia receberá o Togo nos dias 1 e 2 de fevereiro na eliminatória do Grupo I da Copa Davis.

Não há nada melhor do que um jogo em casa para preparar futuras estrelas da Copa Davis e a próxima partida contra o Togo é uma boa oportunidade para isso, de acordo com o capitão da Copa Davis da Índia, Rohit Rajpal.

A equipe da Copa Davis para a eliminatória do Togo, a ser disputada de 1 a 2 de fevereiro, é composta pela equipe de cinco membros Sasikumar Mukund, Ramkumar Ramanathan, Karan Singh, N. Sriram Balaji e Rithvik Choudary Bollipalli.

O indiano Sasikumar Mukund será o jogador com melhor classificação na eliminatória, com 368. Ele retorna ao time depois de jogar contra o Marrocos, em Lucknow.

O capitão Rajpal está encantado com o fato de a Índia poder jogar em casa, depois de jogar ambos na temporada de 2024 fora de casa. As últimas quatro das cinco eliminatórias da Índia foram disputadas fora de casa, incluindo a partida histórica contra o Paquistão, em Islamabad.

“Jogar em casa é sempre benéfico. Viajamos muito nas últimas duas ou três temporadas. As quadras lentas e duras do DLTA seriam ideais se Sumit Nagal tivesse jogado, mas ainda assim, as condições nos servirão. Talvez a eleição pudesse ter sido em campos gramados se soubéssemos que Sumit optaria por sair”, disse Rajpal, que também é presidente da DLTA.

Thomas Steodji será o principal jogador do Togo na disputa, o Togo chega com três vitórias: contra Letônia, Indonésia e Benin.

“Não direi que será moleza para nós, mas a eliminatória nos dará a opção de preparar a próxima geração de jogadores no ambiente da Copa Davis e jogando em casa, podemos definitivamente aproveitar a vantagem de jogar em casa. e suporte. Rajpal acrescentou.

A equipe indiana da Copa Davis começará sua preparação para a próxima eliminatória do Grupo Mundial I a partir de 23 de janeiro, no Complexo DLTA, sede do torneio.

Aryah Shah, Chirag Duhan e Yuvaan Nandal juntaram-se à equipe. Eles treinarão junto com a seleção indiana e será uma grande exposição para cada um deles.

A DLTA também está providenciando a recepção de jogadores e dirigentes do time visitante, além da torcida local, com o embelezamento do local. Uma sala dos jogadores também está sendo instalada perto da quadra central.

