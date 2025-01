O capitão da Namíbia, Gerhard Erasmus, vence o prêmio de jogador de críquete masculino associado do ano de 2024

Gerhard Erasmus marcou 727 corridas internacionais em 2024.

O Conselho Internacional de Críquete (ICC), no domingo, 26 de janeiro de 2025, anunciou o vencedor do prêmio de Jogador de Críquete Associado Masculino da ICC do ano de 2024. O capitão da Namíbia, Gerhard Erasmus Oman, no ano passado.

2024 foi um ano especial para as nações parceiras, com muitas delas tendo a oportunidade de competir na Copa do Mundo T20I Masculina da ICC de 2024, que contou com 20 equipes.

Apesar de terminar em quarto lugar no Grupo B, que incluiu Austrália, Inglaterra, Escócia e Omã, a Namíbia teve uma campanha notável na Copa do Mundo T20. Eles garantiram uma vitória memorável contra Omã e estiveram perto de derrotar a Escócia, perdendo por apenas cinco postigos.

Desempenho de Gerhard Erasmus em 2024

Rebatendo na ordem intermediária, Gerhard Erasmus foi consistente ao longo do ano tanto nos ODIs quanto no T20IS, marcando oito meios séculos.

Erasmus teve uma forte campanha na Copa do Mundo ICC T20, marcando meio século sólido contra a Escócia e estrelando o Super Over na única vitória da Namíbia contra Omã.

Seu melhor desempenho no torneio foi contra a Austrália, onde segurou uma final e marcou 36 em 43 bolas para ajudar seu time a chegar a 72 em 17 saldos. Ele foi o único batedor de sua equipe a atingir dois dígitos contra o qualidade ataque australiano.

O batedor destro terminou o ano com 727 corridas internacionais e 36 postigos em 25 partidas. Ele marcou 364 corridas com uma média de 33,09 e acertou 18 postigos a 22,38 em 12 ODIs. No T20IS, ele marcou 363 corridas com uma média de 33,00 e acertou 18 postigos a 13,61 em 13 partidas.

Em declarações ao ICC, Erasmus expressou a sua gratidão por receber o prémio e disse que o seu objectivo é vencer mais corridas pelo seu país este ano.

Erasmo disse: “Estou muito satisfeito por ter recebido o prêmio de Jogador de Críquete Associado do Ano da ICC. Gostaria de agradecer aos meus companheiros, à minha comissão técnica e à minha família, que me apoiaram para tornar 2024 especial.“

Ele acrescentou: “Gostaria de marcar mais algumas corridas pela Namíbia. O principal objetivo da equipe é acumular pontos na divisão. Esperançosamente, podemos terminar com seis ou oito vitórias este ano.“

A Namíbia espera que seu capitão continue em boa forma antes dos próximos jogos cruciais contra os Estados Unidos e Omã na Liga 2 da Copa do Mundo de Críquete Masculino da ICC.

