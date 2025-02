Ben Stokes está atualmente se recuperando de uma lesão nos isquiotibiais.

O Capitão do Teste da Inglaterra e o STAR SUV Stokes se aposentou da centena de 2025 para se concentrar em seu estado físico antes da temporada crucial de testes da Inglaterra, que inclui as cinzas programadas para ocorrer na Austrália no final deste ânus.

Stokes foi descartado por pelo menos três meses depois de quebrar os isquiotibiais durante a terceira e última prova da turnê da Inglaterra na Nova Zelândia em dezembro de 2024 e foi submetida a uma cirurgia em janeiro de 2025. A campanha do Troféu dos Campeões está atualmente na Inglaterra no Paquistão.

Os cem estão programados para começar em 5 de agosto de 2025, que é apenas um dia após a conclusão da série de testes de cinco jogos na Casa da Inglaterra contra a Índia.

Ben Stokes se aposenta dos cem 2025 para se concentrar em cinzas:

Stokes tomou essa decisão de permanecer completamente fresco antes das cinzas de 2025, que começará em novembro de 2025. Após uma queda no críquete limitado, a Inglaterra mudará sua abordagem para as cinzas, uma série que eles não venceram desde então. 2015.

Apesar do exagero do Bazball, a Inglaterra não conseguiu se qualificar para a final em nenhuma das três edições do Campeonato Mundial de Testes Mundiais da CPI (WTC) até agora. Sua campanha no WTC 2023-25 ​​foi decepcionante, pois eles terminaram em quinto com PCT de apenas 43,18.

Anteriormente, Ben Stokes havia se aposentado do SA20 2025, onde eu estava pronto para representar minha Cidade do Cabo. Também não fazia parte do mega leilão da India Premier League (IPL) 2025 e a rica liga será perdida em dinheiro nos próximos três anos.

O Anexo de Ashes 2025:

21 de novembro, sexta -feira, 25 de novembro, terça -feira – Austrália x Inglaterra, 1º teste, Perth Stadium, Perth

4 de dezembro de Ju – 08 de dezembro, segunda -feira – Austrália vs Inglaterra, 2º Teste, Gabba, Brisbane

17 de dezembro, quarta -feira, 21 de dezembro, Sol – Austrália x Inglaterra, terceiro teste, Adelaide Oval, Adelaide

26 de dezembro, sexta -feira, 30 de dezembro, terça -feira – Austrália vs Inglaterra, 4º teste, Melbourne Cricket Ground, Melbourne

4 de janeiro, Sol – 8 de janeiro, Ju – Austrália x Inglaterra, 5º Teste, Sydney Cricket Ground, Sydney

