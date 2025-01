O capitão Delhi esquiva “Virat Kohli Bullet” em uma conferência de imprensa antes da partida de Ranji Ranji Trophy

O capitão Delhi Ayush Badoni teve que enfrentar perguntas difíceis em uma conferência de imprensa antes da partida do troféu de Ranji com o Rail, a partir de quinta -feira. Badoni, que foi obrigado à responsabilidade pelo principal Virat Kohla, um nome gigantesco no críquete indiano, foi perguntado na partida se ele estava nervoso com a perspectiva do capitão Kohla, dizendo a ele o que fazer e onde emitir. No entanto, Badoni evitou perguntas como as.

“Não, nada (preparado para dizer uma virata, onde emitir?). Eu joguei contra ele no passado. Eu experimentei essa pressão. Brincar com ele será muito divertido “, disse Badoni a repórteres em uma entrevista coletiva na quarta -feira.

Badoni anteriormente liderou outra Índia forte na forma de Rishabh Pant, que também recebeu a opção de administrar uma equipe como Kohli. Mas os dois o rejeitaram.

“Sou muito grato pela oportunidade de liderar Virat Kohla e Rishabha Pant. A presença deles é enorme. Eles motivam os jogadores no guarda -roupa e aprendem muito com eles “, acrescentou Badoni.

“Eu tenho um vínculo muito bom com Rishabh Pant e Virat Kohli. Estou brincando ao lado das minhas calças há muito tempo. Kohli trouxe muito diversão ao guarda -roupa “, disse ele.

#Para assistir |. O capitão da equipe de Badoni de Delhi Ranji Ayush diz: “Todo mundo está empolgado e motivado com sua chegada (Virat Kohli). Sua presença faz com que todos vivos. pic.twitter.com/0sixszpda – verão (@iani) 29 de janeiro de 2025

Delhi ocupa o sexto lugar no grupo D de oito anos, com 14 pontos em seis partidas, mas Badani se concentra apenas na partida.

“Não olhamos para a tabela de pontos. O que quer que possa acontecer, mas vamos ganhar completamente. Estamos muito animados.

“Kohli apenas nos disse para permanecer confiantes, da maneira que ele estava usado em campo.

“Estamos muito motivados. E quando Virat entra, estamos ainda mais motivados “, acrescentou.

“Eu não penso no futuro agora. Eu apenas tento pegar um portão durante o boliche e obter o maior número possível de engrenagens enquanto piscam “, disse ele.