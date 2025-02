O capitão do Rajasthan Royals, Sanju Samson, sofre os dedos, deve estar em forma para o IPL 2025

Sanju Samson teve uma corrida decepcionante na série IND vs ENG 2025 T20I.

Os últimos meses foram agridoces para Sanju Samson no críquete internacional. O ano de 30 anos fez um grande retorno no T20I com séculos memoráveis ​​contra Bangladesh e África do Sul.

Sua combinação de abertura com Abhishek Sharma parecia agendada para o futuro a longo prazo no T20Is. Samson não apenas substituiu Rohit Sharma gentilmente no topo da ordem de rebatidas, mas também impressionou com sua abordagem agressiva no jogo do poder.

No entanto, seu lugar na equipe está agora em dúvida depois de uma série de T20I ruim contra a Inglaterra. A lei alcançou apenas 51 corridas em cinco jogos a uma taxa de ataque de 119. O que chamou a atenção dos fãs foi suas repetidas lutas contra a pequena bola de jogadores rápidos de boliche.

Seus problemas aumentaram no último T20i da série em Mumbai, onde seu dedo foi ferido. Isso levou o Dhruv Jurel a cuidar de tarefas de wicktkeeping nas segundas entradas.

Samson foi ferido durante o quinto T20i contra a Inglaterra no início deste mês, depois de ser atingido por um nascimento de Jofra Archer. A lesão descartou das quartas de final do troféu de Kerala Ranji contra Jammu e Caxemira em Pune em 8 de fevereiro.

Sanju Samson passa por dedos; Online para estar em forma para o IPL 2025

O Wicktkeeper indiano passou por uma cirurgia no dedo ferido e deve levar cerca de um mês para curar. Espera -se que seja a tempo da Indian Premier League (IPL) 2025, que, segundo relatos, começará em 21 de março.

Samson continuará liderando o Rajasthan Royals no IPL 2025. Ele liderou a equipe no IPL 2024, onde foram eliminados no Qualifier 2 por Sunrisers Hyderabad.

O IPL 2025 será crucial para Samson, pois terá como objetivo marcar grandes corridas e garantir seu lugar na equipe indiana para o T20i 2026 da Copa do Mundo da ICC.

