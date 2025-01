O capitão vencedor da Copa do Mundo de 2015, Michael Clarke, foi incluído no Australian Cricket Hall of Fame

Michael Clarke marcou mais de 17.000 corridas pela Austrália.

O lendário batedor australiano e ex-capitão Michael Clarke foi introduzido no Australian Cricket Hall of Fame na quinta-feira (23 de janeiro) no Sydney Cricket Ground, onde fez sua estreia na primeira classe pelo New South Wales aos 17 anos de idade no Temporada 1999/00.

O jogador de 43 anos é o 64º indicado ao Australian Cricket Hall of Fame, com mais dois indicados a serem nomeados nesta temporada.

Clarke fez sua estreia internacional em 2003. Ele jogou 115 testes, 245 ODIs e 34 T20Is. O batedor destro acumulou 17.112 corridas internacionais. Ele teve média de 49 em testes e 44 em ODIs.

Michael Clarke registrou 28 séculos de teste e oito séculos ODI

Sua pontuação mais alta no teste foi 329*, obtida no SCG contra a Índia na série 2011/12.

As maiores conquistas de Clarke incluem levar a Austrália à vitória na série Ashes 2013/14 e na Copa do Mundo de 2015.

“Poder sentar ao lado e admirar tantos jogadores, ídolos e modelos maravilhosos quando criança é algo que me honra. A aposentadoria faz muitas coisas para você. Ao longo dos estágios de assistir críquete agora, você perde algumas partes.” Clarke disse.

“Quando você joga no mais alto nível, as pessoas falam da sua carreira internacional, mas para mim tudo começou quando eu tinha seis anos. Aposentei-me aos 34 anos, então essa era a minha vida. Ainda faz parte da minha vida. Cricket: Provavelmente é muito parecido com a vida em geral. Você sai e faz 100 e depois pega o taco, aí você vai lá, dá um deslize e pega a segunda bola do jogo.”

Peter King, presidente do Australian Cricket Hall of Fame, elogiou Clarke, dizendo que ele “definiu sua geração”.

“A extraordinária carreira de jogador de primeira classe de Michael começou quando ele tinha apenas 17 anos no SCG, local onde ocorreram muitos de seus melhores momentos, incluindo um Teste de século triplo contra a Índia em 2012.” O rei disse.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.