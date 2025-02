O carro de Rahul Dravas sofre de uma colisão com um carro em Bengalur. Um argumento acalorado ocorre. Vídeo

O lendário Krykiecista indiano e o ex-técnico da Índia, Rahul Dravid, foram filmados em uma briga quente com um motorista de auto-riksha nas ruas de Bengaluru na noite de terça-feira. O filme, aparentemente capturado por um transeunte na estrada, mostrou claramente o Dravid insatisfeito discutiu com o motorista em sua língua nativa. Segundo os relatos, o carro Dravas sofreu um carro com um carro de mercadorias, o que levou a uma discussão na rua entre ele e o motorista. Não está claro se Dravid estava dirigindo um carro.

De acordo com o relatório da Agência de Informações do IANS, o acidente ocorreu na Cunningham Road, uma área movimentada em Bengalur. Fontes afirmam que Dravid viajou com a junção expressa indiana em direção a altas fundações quando o incidente ocorreu. O motorista do carro supostamente entrou em seu carro por trás quando ficou preso no trânsito. As fontes relataram que Dravid tirou o número de contato do motorista antes de deixar o palco. Mais detalhes sobre o incidente ainda não apareceram.

O filme em que Dravid participa de um argumento quente se tornou popular nas mídias sociais. Você pode ouvir algo sobre os freios da discussão.

De acordo com o Post On The X Times of India Bengalur Social Media Platform, o acidente e o argumento posterior ocorreram na Cunningham Road após uma pequena colisão. Post afirma que nenhum dos veículos foi prejudicado nesse processo.

Vídeo: Rahul Dravid na discussão com o motorista do carro

Carros indianos Krykiecista Rahul Dravida e o veículo de mercadorias comerciais estavam envolvidas em um pequeno acidente na Cunningham Road em #Bengaluru. E diferente #Cred anúncio, #Rahuldrav E o motorista de um veículo de carga se envolveu em uma discussão civilizada e deixou este lugar mais tarde. Sem queixa até agora pic.twitter.com/hjhqx5er3p – Harish Fall (@harishupadhya) 4 de fevereiro de 2025

De acordo com o relatório Deccan HeraldO incidente ocorreu por volta das 18:30. O relatório também afirma que nenhum caso foi enviado em relação a uma colisão e acidente. O relatório também diz que Dravid levou o motorista do motorista do carro e do número de registro de carro antes de deixar o palco.

52 -Year -old Dravid é um dos melhores Índia da história que reuniu mais de 24.000 corridas internacionais para o país em testes, ODI e T20Is. Dravid também liderou a Índia no Campeonato Mundial de 2007.

O último envolvimento de Dravid na equipe indiano veio como o treinador principal. Seu mandato terminou em julho, depois que a Índia levantou o título da Copa do Mundo no T20.

Após esse torneio, Dravid retornou à franquia Indian Rajasthan Royals (RR), assumindo o cargo de treinador. Ele esteve envolvido no RR no mega leilão do IPL 2025, onde a equipe estava nas manchetes para comprar Vaibhav Suryavanshi, de 13 anos, o mais novo da história do leilão.