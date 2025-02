O catálogo PlayStation Plus Games adiciona 9 títulos emocionantes em fevereiro de 2025

Mais jogos grátis!

A Sony começou 2025 com o primeiro evento State of the PlayStation, onde eles revelaram muitas coisas emocionantes para os fãs. Durante o evento Showcase, eles também revelaram os novos jogos que serão adicionados ao catálogo do PlayStation Plus Games para assinantes premium e de luxo.

Certifique -se de ter sua assinatura ativa para baixar esses jogos gratuitamente. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Fevereiro PlayStation Plus Addites of the Game Catalog: 🚀 Star Wars Jedi: Survivor🎾 Topspin 2K25🌲 Lost Records: Bloom & Rage – Tape ⚬: Projeto: Projeto: Phantasma⚬ Projeto… pic.twitter.com/ojqdvdstvx – PlayStation (@playStation) 12 de fevereiro de 2025

Registros perdidos: Bloom & Rage

Este é um próximo jogo dos pilotos narrativos de Don que será lançado em 18 de fevereiro de 2025. Este jogo estará disponível no catálogo no jogo do dia 1.

Este jogo será lançado em duas partes, com a fita 1 que será lançada em 18 de fevereiro de 2025 e a fita seguinte 2 em abril. Os membros mais extras e de luxo do PS terão acesso a ambas as partes, por isso é uma oportunidade ideal para embarcar nessa viagem emocional. Se você é um fã da vida é uma série estranha, então você deve tentar isso.

Star Wars Jedi: Survivor e Topspin 2K25

O catálogo de jogos PlayStation Plus de fevereiro também inclui outros dois grandes jogos: Star Wars Jedi: Survivor e Topspin 2K25.

Estou bastante empolgado com Star Wars Jedi: Survivor porque ouvi dizer que este jogo é realmente bom e nunca jogou um jogo de Guerra nas Estrelas.

Aqui está a lista de todos os jogos que serão adicionados ao catálogo de jogos:

Star Wars Jedi: Survivor (PS4, PS5)

Topspin 2K25 (PS4, PS5)

Lost Records: Bloom & Rage (ps5) -día -One

Saga Frontier remasterizada (PS4)

Somerville (PS4, PS5)

Lata corações (ps4, ps5)

Merberhau (PS4, PS5)

Patapon 3 (PS4, PS5) – PS Plus Premium

Droga: United Peace Force (PS4, PS5) – PS Plus Premium

Esses e outros jogos compõem o catálogo do PlayStation Plus Games de fevereiro*, que estará disponível para jogar a partir de 18 de fevereiro de 2025. Somente os assinantes do PlayStation podem baixar e jogar esses jogos gratuitos até que sua assinatura permaneça ativa. O que você acha da nova incorporação no catálogo do PlayStation Plus Games? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários.

