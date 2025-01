O CCO da WWE Triple H reage à estrela da NFL Quinyon Mitchell usando seu movimento final após derrotar os Packers.

O cornerback estrela do Philadelphia Eagles tentou obter pedigree

O CCO da WWE, Paul ‘Triple H’ Levesque, reagiu ao clipe viral do cornerback estrela do Philadelphia Eagles, Quinyon Mitchell, imitando seu movimento final durante um jogo contra o Green Bay Packers.

No domingo, o Philadelphia Eagles triunfou sobre o Green Bay Packers por 22 a 10 na rodada wild card dos playoffs da NFL. No entanto, a comemoração de Quinyon nos minutos finais do jogo ganhou as manchetes, principalmente entre os fãs da WWE.

Mitchell interceptou o quarterback do Packers, Jordan Love, faltando 1:51 para o fim do quarto período, marcando a terceira interceptação de Love no jogo e selando a vitória de seu time no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia.

Depois de fazer a jogada, Mitchell correu em direção ao companheiro de equipe e cornerback dos Eagles, Cooper DeJean, e tentou a finalização icônica de Levesque, o pedigree comemorando a vitória. DeJean não executou o movimento perfeitamente e caiu no chão antes que Mitchell pudesse travar os braços.

Triple H tem algumas notas para Quinyon Mitchell

No entanto, o clipe de duas estrelas da NFL fazendo um movimento de luta livre profissional se tornou tão viral na Internet que o próprio homem reagiu ao clipe.

Triple H acessou sua conta oficial do X (Twitter) e reagiu ao clipe lembrando a todos porque a promoção sempre pede aos fãs que não se movam em casa. Levesque também parabenizou Quinyon e os Eagles pela vitória.

“Há uma razão para dizermos ‘Não tente isso em casa’… parabéns pela vitória, Quinyon e @Eagles!” Levesque tuitou.

Filadélfia tem uma conexão profunda com o wrestling profissional e uma história rica e célebre. A cidade serviu como sede da ECW e hospedou vários shows da WWE ao longo dos anos. Além de gigantes como a promoção com sede em Stamford, diversas empresas independentes de luta livre profissional também fizeram shows na cidade.

Depois de entregar o histórico episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix, a empresa sediada em Stamford mudou seu foco para o próximo evento principal de sábado à noite e o primeiro PLE de 2025, o Royal Rumble.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.