O “choque” de Dasun Shanak em apuros quando o SLC inicia uma investigação contra o Star

O versátil Dasun Shanaka caiu em apuros depois que o Sri Lanka Cricket (SLC) decidiu iniciar uma investigação sobre o suposto choque cerebral para pular a partida nacional para jogar Dubai Capitals no ILT20. Shanaka, ex -capitão do White Ball Sri Lanka, deixou a partida de três dias do Singalese Sports Club com o Moors Sports Club no torneio da liga principal depois de jogar nos dois primeiros dias. Alega -se que o árbitro Wendell Labrooy estava convencido de que Shanak teve um choque cerebral a ser aprovado pelo vice.

“O SSC (primeira classe de Shanaka) provavelmente também lideraria sua própria pergunta”, disse Espncricinfo, diretor geral da SLC Ashely de Silva.

Ele foi um dos três jogadores que foram demitidos pelo SSC na partida contra os mouros porque tentaram evitar a herança.

O jogador de 33 anos jogou nos dois primeiros dias contra os mouros, completando 21 overs e depois realizou os 39 invictos no final do segundo dia.

Antes de deixar o campo de 3 dias, Shanaka alcançou 123 de 87 bolas.

Mas o marcapasso médio não fez charneca no segundo turno e não estava disponível pelo resto do dia.

Mas algumas horas depois, Shanak apareceu no Capitals em ILT20 e fez 34 de apenas 12 bolas, e então ele foi aclamado como um exemplo de envolvimento no esporte, mesmo em uma programação tão apertada.

Então Shanaka jogou mais três partidas quando o Capitals venceu o título derrotando o Desert Vipres, e o Lanka ganhou 21 em 10 bolas em perseguição 190.