O chutador dos Cowboys, Brandon Aubrey, quebra o recorde de Dallas em uma única temporada de maior número de field goals marcados

ARLINGTON, Texas – O chutador do Dallas Cowboys, Brandon Aubrey, continuou seu ataque aos recordes de chutes no AT&T Stadium no domingo contra o Washington Commanders.

O chutador All-Pro do time principal de 2023 marcou seu 37º field goal da temporada de 2024 em sua tentativa de 34 jardas na primeira posse ofensiva de Dallas. Esse gol marcou um recorde na carreira de Aubrey, bem como um novo recorde de field goals feitos em uma única temporada para os Cowboys. Aubrey rompeu o vínculo consigo mesmo e seu total de 36 field goals em 2023 o fez assumir a posse exclusiva da marca em 2024.

Ao longo de duas temporadas, Aubrey tem as duas temporadas com maior número de gols marcados na história de Dallas.

“Já conversamos sobre isso muitas vezes, mas é incrível voltar para onde estávamos há menos de dois anos sem um kicker, e encontramos um”, disse o coordenador de equipes especiais dos Cowboys, John “Bones” Fassel, na segunda-feira, quando questionado sobre o último álbum. “Eu continuo dizendo: ‘Acho que ele provou seu valor. Acho que ele é muito bom. Acho que ele é o melhor da liga.’ não sei sobre isso.” que outra maneira de dizer isso… Ele é realmente um bom homem.

Como Aubrey mantém seu nível de consistência de todos os tempos? Veja como.

“Apenas a consistência ao longo da semana de trabalho fará com que todas as semanas de trabalho sejam iguais”, disse Aubrey na quinta-feira. “Apareça e mantenha meus protetores. Praticamos com capacetes e praticamos com shorts. Como chutador, quero usar protetores, quer meu corpo esteja bem ou não, apenas mantenho o mesmo peso e equilíbrio. Realizo chutes sem meu pads , é um movimento diferente. Não é a mesma coisa. Tentar sentir a mesma pressão toda semana com o período de field goal (no treino). “Nosso assistente (equipes especiais)” O coordenador chega e fala besteira e tenta. distraia-me Portanto, a melhor maneira de simular a pressão é na prática.”

Maior número de field goals marcados em uma única temporada, história dos Cowboys

2024 Brandon Aubrey 37 2023 Brandon Aubrey 36 2020 Greg Zuerlein 34 1997 Richie Cunningham 34 2011 Daniel Bailey 32 1996 Chris Boniol 32 2015 Daniel Bailey 30

Os Cowboys expressaram repetidamente sua fé em Aubrey, permitindo-lhe tentar um field goal de 70 jardas na semana 15 contra o Carolina Panthers. Dallas também descreveu seu alcance como “quase ilimitado” quando questionado sobre qual é realmente o verdadeiro comprimento de Aubrey. Ele também é o primeiro chutador em NFL histórico por fazer pelo menos 10 field goals de 50 ou mais jardas em temporadas consecutivas. O jogador de 29 anos entrará em um ano de contrato em 2025, e Aubrey provavelmente conseguirá reiniciar o mercado de chutes quando assinar seu novo contrato.